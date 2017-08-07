اسرار الصحف 08-08-2017

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تساءل وزير سابق عن مصير طلب الوزير جبران باسيل رفع السرية المصرفيّة عن أمواله وما إذا كانت تلك الورقة غير الممهورة بخاتم الكاتب العدل صحيحة قانونياً.لوحظ أن مؤتمرات باريس التي كان لبنان موعوداً بها للتخفيف من عبء اللجوء عليه لا أحد يأتي على ذكرها.حمل نائب كتائبي ملفّاً عن دور الحزب في مصالحة الجبل وعرض على البطريرك الماروني مساوئ التنكّر للحزب وعدم دعوة الرئيس أمين الجميّل.يغادر سفير دولة خليجيّة لبنان قريباً بعد انتهاء مهمّته ومن غير المتوقّع تعيين بديل منه، لتصبح أكثر من سفارة في عهدة قائم بالأعمال.أكد خبير عسكري مشهود له بالدقة والموضوعية أنّ التنسيق والتعاون حاصلان حتماً بين الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة في المعركة المرتقبة لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك، مشيراً إلى أنّ اهتمامات الجيش اللبناني محصورة في كيفية التحضير لمعركة رابحة وبأقلّ الخسائر البشرية الممكنة، ولذلك لا يعير أيّ اهتمام للآراء السياسية الرافضة هذا التنسيق، علماً أنّ أصحاب هذه الآراء هم أنفسهم مسؤولون عن السياسة الخاطئة التي أدّت إلى بقاء الإرهابيّين إلى اليوم على أراض لبنانية.نُقل عن مسؤول كبير قوله: يُذكّرني حديث البعض عن مؤسسة حسّاسة، "بالعميان اللي إجاهم صبي.. ومن كتر ما حلمسولو عميوه".يقول نائب مقاول إن سياسياً إتصل به للحصول على معلومات تتعلّق بكلفة معمل للكهرباء نفّذته شركته في دول خليجية لكنه رفض طلبه خوفاً من إستغلال الأرقام في مزايدات سياسية.لاحظت الأوساط المراقبة قيام سفير دولة كبرى بحراك لافت من أجل الإطلاع على إحتياجات الجيش قبل المعركة ضد "داعش".قيل إنّ أهل عرسال الذين تفقّدوا أرزاقهم في منطقة الجرود لاحظوا أن بعض كسّاراتهم ومقالعهم تعرّض لعمليات سرقة طاولت معدّات جرى تفكيكها ونهبها.