أسرار الصحف 14 - 08 - 2017

أسرار الصحف اللبنانية

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LBCI News Lebanon

النهار

- يتساءل معنيون بسلسلة الرتب والرواتب عما سيفعله الرئيس عون إذا لم يتفق من دعاهم الى لقاء في القصر اليوم الاثنين على هذه السلسلة؟

- تخشى أوساط سياسية أن تتعرض الحكومة للانفجار من الداخل قبل الانتخابات النيابية إذا كان لأي خارج مصلحة في ذلك.



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البناء - قال رجل قانون إنه لا يجوز إسقاط الحصانة عن أي متهم بالفساد إلا بطلب من القضاء.البناء

- انتقد وزير من كتلة التغيير والإصلاح أداء وزير قواتي في جلسات مجلس الوزراء وأبدى الأول أمام زوّاره امتعاضه من زميله، مشيراً إلى أنه يفتعل إشكالات كثيرة في كلّ الملفات التي تطرح ويبدو دائم الاعتراض على أيّ حلّ يقدّم لمعالجة الملفات الخدماتية، علماً أنّ طروحاته تكشف انه لا يدرس تلك الملفات بشكل كامل قبل حضوره اجتماعات الحكومة.

الجمهورية

- سأل أحد السياسيِّين اللبنانيِّين سفير دولة أوروبِّية عن غياب برامج المساعدات الغربيَّة والمؤتمرات الداعمة للبنان ولماذا توقَّفت؟ فأجاب إن الدول لم تعُد لديها ثقة ببعض المسؤولين بعدما رأت حجم الهدر والفساد في مؤسسات الدولة.

- وصف أحد كبار الإقتصاديّين إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفرض الضرائب بهذه الطريقة العشوائية بأنها إنتحارٌ جماعي.

- تساءلت أوساط سياسية عن الدوافع التي أدّت إلى التفكير باستبدال إسم نائب في كتلة زعيم وسطي بإسم آخر وإذا ما كانت لإرضاء مرجعية بارزة صديقة لهذا الزعيم.

المستقبل

- قيل إن جلسات حكومية ستنعقد في المحافظات تباعاً ابتداء من أواخر شهر أيلول المقبل، على أن تلتئم أول جلسة في طرابلس.