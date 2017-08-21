اسرار الصحف 22-8-2017

النهار





يكرّر البطريرك الكاردينال الراعي قوله الدائم في الجيش وهو انه وحده من يحمي اللبنانيّين ويحمي كرامتهم وهو سياجهم الوحيد وعلينا أن نرافقه بتضامننا وصلواتنا.



سمع رئيس حزب يقول: "لو عرف كل الناس ماذا يقولون عن كل الناس لما تكلّم أحد مع أحد".



يكرّر الرئيس بشار الأسد أمام زوار لبنانيّين القول إنه لم يهتمّ بمن يأتي رئيساً للبنان بل بماذا سيفعل.







البناء





أكد وزير بارز أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يتساهل مطلقاً في حال لمس أيّ تلاعب بالأسعار نتيجة سريان مفعول سلسلة الرتب والرواتب، وسوف يتابع بشكل يومي عمل أجهزة الرقابة لحثها على القيام بدورها في ضبط أيّ تفلّت، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق المتلاعبين، وذلك حتى يبقى للزيادات التي لحظتها السلسلة نكهتها ومفعولها الإيجابي لدى الذين استفادوا منها…







الجمهورية





لم يستبعِد قطب نيابي أن يُطرَح وَضع مؤسسة دستورية على بساط البحث بعد انتهاء معركة الجرود بذريعة فشلها في معالجة ملفات حسّاسة.



عبّرت مراجع دبلوماسية عن إهتمامها بمجريات العملية العسكرية للجيش اللبناني وكشفت عن إستعداداتها لتقديم المزيد من الهبات العسكرية خلال أيام.



نقل عن خبير عسكري ان الجيش السوري وقبل ان يخسر ثلث قواه القتالية لم يكن يقبل ان يشارك وحزب الله في اية مواجهة .







المستقبل





يقال إنّ تعيين محمود هاشمي شهرودي رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هو عبارة عن مرحلة انتقالية بفعل وضعه الصحي مع العلم أنّه لولا جذوره العراقية لكان من أبرز المرشحين لخلافة علي خامنئي.