اسرار الصحف 23-8-2017

النهار

يُبدي حاكم مصرف لبنان عدم تخوّفه من تداعيات السلسلة على مجمل الوضع المالي.

تبيّن أن لا أرقام لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن عدد المتعاقدين والمياومين في دوائر الدولة ومؤسّساتها.

أعدّ وزير ونائب سابق مذكّراته وهو ينتظر الوقت المناسب لإصدارها وفق حسابات خاصة لأنها تتضمّن محطّات ترتبط بالوضع الراهن وتؤثّر فيه.

قال أحد الناشطين السياسيّين في كسروان إنه سيتقدّم بشكوى قضائيّة في حال عدم توقيع وزير الداخلية على دعوة الهيئات الناخبة.

البناء

استغربت قيادات سياسية عدم اعتراف بعض القوى السياسية اللبنانية بأهمية وجدوى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها بسرعة لافتة، وبأقلّ ما يمكن من خسائر، وهذا ما أظهرته معركة تطهير جرود القاع ورأس بعلبك من تنظيم "داعش" الإرهابي والتي خاضها الجيشان والمقاومة كلّ من جهة جغرافية، الأمر الذي أدّى إلى الانهيار السريع للمسلحين الإرهابيين في غضون أيام قليلة من بدء المعركة.

الجمهورية

لاحظت أوساط مراقبة أن إنجاز مشروع مكننة مؤسسة رسمية كبيرة دونها عقبات بسبب مافيات تتحكم بمرافق حيوية ولديها محاسيب على أبواب الإدارات العامة لتتقاضى سمسرات ورشاوى.

جدّدت جهة حزبية ان المعركة المقبلة بعد معركة الجرود ستكون لتطبيع العلاقات مع سوريا أياً تكن الحسابات او الاعتبارات

كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاء سرّي عُقد بين موفد حزبي مسيحي ووفد إيراني الأسبوع الماضي خارج العاصمة.

المستقبل

قيل إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتزم القيام بزيارة إنمائية إلى قضاء البترون يوم الجمعة المقبل بدعوة من اتحاد بلديات المنطقة.