اسرار الصحف 24-08-2017

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لا نتائج للتحقيق ...لم تصدر قوى الأمن أي تقرير في شأن التحقيق مع ضباط وعسكريّين اتهموا بالرشى في البقاع.كسارات مدعومة ...الاستنسابيّة لا تزال قائمة في عمل كسارات ضهر البيدر وبعضها يعمل من دون أي ترخيص وأوراق قانونية ولا تقترب منه القوى الأمنية.صاحب المشروع ...يردّد نائب سابق في كسروان أن الراحل جورج افرام هو صاحب مشروع محافظة كسروان -; جبيل وتبنّاه لاحقاً النائب نعمة الله أبي نصر.توصلت التحقيقات الجارية الى تحديد الجهات والأشخاص الذين سعوا الى فبركة صُوَر استُخدمت فيها آليات الجيش اللبناني بطريقة تمسّ هيبة المؤسسة العسكرية.يُبدي مسؤولون في تيار إمتعاضهم من فتح وزير خصم باب الخدمات في أقضية شمالية لحليفهم المفترض بعد تقارُب حصل بينهم أخيراً.إعتبر مصدر دبلوماسي رفيع أن الموقف الروسي من عملية "فجر الجرود" الذي صدر أمس ختمَ الحلقة الدولية الداعمة للجيش من كل الأطراف.خفايااستمع نائب بارز، مع بعض زواره من الصحافيين في مكتبه، إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس سعد الحريري في عرسال، وتوقف ملياً عند ارتباك رئيس الحكومة خلال ردّه على سؤال طرحته إحدى المذيعات عن المساهمة الأساسية للمقاومة في معركة تحرير الجرود اللبنانية من إرهابيّي النصرة في مرحلة أولى، واليوم من إرهابيّي داعش، وحين انتهى الحريري من الردّ توجه النائب المشار إليه إلى الحاضرين سائلاً: هل فهمتم شيئاً…؟كواليستجمع التحليلات التي تتداولها الصحافة "الإسرائيلية" والقنوات التلفزيونية على السخرية من كلام رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو عن صداقته بالرئيسين الأميركي والروسي ونجاحه بالتنسيق معهما لحفظ ما يسمّيه "مصالح إسرائيل العليا وخطوطها الحمراء"، كما تجمع على القول إنّ "إسرائيل" تنام وحيدة مع خطوطها الحمراء بعدما سمعت من واشنطن وموسكو أنّ إبعاد حزب الله عن الحدود السورية مع الجولان ليس أولوية تستحق تغيير الاستراتيجيات الخاصة بكلّ منهما في سورية.إنّ مراقــــــــــبــــــــيــــن عسكريين وصفوا ما بثّه "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله" أمس عن العثور على "هامفي" للجيش اللبناني في جرود القلمون مدّعياً بأن "داعش" استولى عليها، في إطار "حملات التشويش" على إنجازات "فجر الجرود"، خصوصاً أنّ هذه الآليّة بالية وكانت "النصرة" سلبتها عام