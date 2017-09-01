اسرار الصحف 1-9-2017

اسرار الصحف المحلية

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LBCI News Lebanon

البناء:



خفايا وكواليس

لفتت أوساط سياسية إلى دأب تيار سياسي من بقايا 14 آذار على إطلاق مزاعم لتشويه صورة حزب الله أمام الرأي العام الداخلي ولدى الدول المعادية له. وآخر تلك المزاعم إصرار التيار المشار إليه على اتهام الحزب بأن نيته السيطرة على السلسلة الشرقية بعد تحريرها من الإرهابيين، فيما كذّب الحزب هذا الزعم، وتحديداً على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله في احتفال النصر داعياً الجيش إلى تسلّم المواقع كلها.





تساءلت مصادر عسكرية عن كيفية المواءمة بين الترويج لخبرين متناقضين حول مصير مسلّحي داعش المنسحبين من القلمون. فالإعلام الأميركي والإعلام التابع والمساند ينشران خبراً عن تعطيل تقدّم القافلة التي تضم المسلحين وإعادتها إلى مناطق تحت سيطرة الجيش السوري ثم ينتقلون فوراً إلى خبر بدء تسلل المسلحين المنتقلين من القلمون إلى البوكمال نحو الداخل العراقي عبر بلدة راوا في الأنبار وعن استنفارات بوجههم.







المستقبل: يقال:

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إنّ متابعين أمنيين يعكفون على التدقيق في معلومات صحافية خطيرة تتصل بتجنيد "حزب الله" عناصر من "داعش" متورطين بقتل العسكريين.







الجمهورية:



أسرار الجمهورية

لام مسؤول كبير رئيس حزب على كلام أطلقه أحد كوادره واستهدف عمل المؤسسة التي يترأسها.

صرفت دوائر رئاسية النظر عن إصدار بيان في اللحظة الأخيرة نفياً لمضمون خبر بُنيت عليه سيناريوهات سياسية وعسكرية عدة غداة انتهاء عملية "فجر الجرود".

تردّد أن حقوق كبار الموظفين والمستشارين بعائدات السفر منذ العام 2009 للمشاركة في مؤتمرات خارجية قد تعرّضت للسرقة في إحدى الوزارات السيادية وهناك إتجاه لفتح تحقيق لتحديد مصير الملايين منها.







اللواء:



أسرار اللواء

غمز: يُبدي وزير معني انزعاجاً من حجز مشاريع قوانين تهم وزارته، ولا يستبعد "فتح النار"!

همس: يجزم وزير مقرّب أن مساعدات بعض الدول الغربية للنازحين السوريين تكاد لا تذكر، ولا تساوي 1? في بعض الحالات مما هو مُتعهّد به!

لغز: يتزايد الاتجاه في دائرة الشوف - عاليه للتنافس بين ثلاث لوائح، عابرة للتحالفات القديمة؟!







الشرق: