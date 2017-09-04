أسرار الصحف 05-09-2017

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تحول التنافس على الانتخابات في المجلس الأعلى للروم الكاثوليك الى خلاف زحلي بتنافس ثلاثة من عاصمة البقاع على المنصب نفسه.سجل نائب بيروتي عتباً على مؤسسة إعلامية تصر على إثارة موضوع إشكالي ذي بعد طائفي لأسباب سياسية.لم يعرف إذا كان الحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" سيستأنف بعد التطورات الأخيرة.شهد مقر رسمي إجتماعات ليلية لمواجهة مواقف معارضة في كثير من الملفات لكنها اصطدمت بوقوف مسؤولين كبار في هيئات الرقابة الى جانبهم.إستغرب أحد النواب كيف أن وزارة الإقتصاد تُحذِّر التجار من أي زيادة وتُهدِّد بمصلحة حماية المستهلك بإصدار محاضر ضبط فيما الزيادة على المواد الغذائية والخضار والسلع الضرورية آخذة في الإرتفاع..."وآخِر همُّن بس تِعتِرِض".يُردِّد أحد الوزراء في مجالسه الخاصة أنه لن يسكت بعد الآن على فريق يُواجهه في المشاريع التي يتبنّاها.يقال إن بعض القوى السياسية أرجأ البحث في تحالفات انتخابية مع قوى وأحزاب أخرى بانتظار بت مصير التعديلات المطروحة في قانون الانتخاب لجهة احتساب الأصوات لأنها تنعكس حكماً على طبيعة التحالفات.كواليساستعرض السفير الإسرائيلي لدى روسيا غاري كورن، العلاقات بين روسيا و"إسرائيل" معتبراً أنّ لقاء سوتشي بين بوتين ونتنياهو، كان أهمّ لقاء في تاريخ العلاقات بين الرجلين. وقال كورن: "إنّ حرارة العلاقة قائمة والاستماع كذلك، لكن التفهّم المتبادل هو النتيجة وليس التفاهم، فروسيا تتفهّم قلقنا ونحن نتفهّم مصالحها، وموسكو تعتبر أمنها الاستراتيجي باستقرار سورية وحزب الله وإيران والرئيس السوري من عناصر هذه الاستراتيجية، لا بل انّ حزب الله موضع إعجاب وثناء من بوتين وعلينا التعايش مع ذلك دون أخطاء…"