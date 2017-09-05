أسرار الصحف 6 - 09 - 2017

النهار

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تستمر وتيرة شراء أراض في عدد من المناطق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية وذلك لتغيير تركيبتها الديموغرافية ووصل مناطق بأخرى لأهداف سياسية.شكّك مسؤول أمني سابق في ندوة اللجنة الخاصة بالمطلوبين في مخيم عين الحلوة على تسليم هؤلاء واعتبر أن تجارب سابقة في هذا المجال جاءت مخيّبة.تعجب نائب مستقبلي من موقف النائب نواف الموسوي الذي اعتبر ان مواقف الحريري من النظام السوري شخصية لأنها لم تناقش في مجلس الوزراء، سائلاً "هل استأذن السيد نصرالله مجلس الوزراء لزيارة الأسد، وهل ناقش المجلس الموقف من سوريا ووافق على ذهاب الوزراء الى دمشق؟".قيل إنّ أحد النواب الذين شاركوا في التوقيع على عريضة الطعن بقانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، لم يُقدم على هذه الخطوة بالتنسيق مع رئيس الكتلة التي ينتمي إليها.يعمل بعض الأصدقاء المشتركين للقاء بين مرجع حزبي ونائب ووزير سابق في منطقة كانت لها خصوصية لهذا الحزب ولهذا النائب.أجرى عدد من المسؤولين إتصالات مع مرجع روحي لحضّه على عدم التصعيد في ملفٍ حياتي واعدين بإيجاد الحلول الملائمة.يعتزم مرجع كبير دعوة هيئة رسمية للإنعقاد لمعالجة ملف حسّاس طفا على السطح وخلق جواً من الفوضى في المرافق الحياتية.ينفي وزير معني المعلومات التي تحدثت عن خسائر قد تلحق بعدد محدود من المصارف جرّاء العقوبات الأميركيةتبحث دوائر استخباراتية عن أسرار رافقت الترحيل من الجرود بدأت تتكشف في الحسم السريع للوضع الميداني في دير الزور السورية.خفَّ الحماس لمجموعة من مشاريع القوانين التي تتعلق بالشأنين التربوي والجامعي؟!لفتت قيادات سياسية وحزبية الى ان نهاية وجود "داعش" في دير الزور السورية، ستكون لها تداعيات بالغة الاهمية ليس في الداخل السوري فحسب، بل وفي الداخل اللبناني.. وان الايام المقبلة ستشهد مروحة من الاتصالات للافادة الايجابية من هذا التطور…اكد نائب في "تكتل التغيير والاصلاح" لـ"الشرق" ان حملة "القوات اللبنانية" على "حزب الله" تستهدف في المقام الاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وتاليا "التيار الوطني الحر" ولبنان على ابواب الانتخابات النيابية في ايار المقبل.جزم مصدر نيابي بأن مسؤولا كبيرا في احدى سفارات الدول الكبرى اجرى اتصالات مع عديد من القوى السياسية عبر خلالها عن رفض دولته السيناريو الذي حصل في معركة جرود السلسلة الشرقية اللبنانية ضد "داعش" و"النصرة".لفتت أوساط حزبية إلى أنّ وفوداً أجنبية تزور لبنان تركز في محادثاتها مع المسؤولين الذين تلتقيهم على النتائج الإيجابية الكبيرة التي يحققها الجيش والأجهزة الأمنية في الحرب الاستباقية التي يخوضانها ضدّ الإرهاب وتفكيك خلاياه قبل قيامها بعمليات إرهابية تمّ تحضيرها، وتسعى الوفود المشار إليها إلى اكتساب الخبرات التي تراكمت لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية لاعتمادها في بلادها.