أسرار الصحف 13-09-2017

أحد النوّاب يسعى إلى تفريع معهد جامعي رسمي

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LBCI News Lebanon

النهار





تردّد أن أحد النوّاب يسعى إلى تفريع معهد جامعي رسمي بهدف "تنفيعة" التعاقد مع أساتذة في الفروع المستحدثة.





تحوّل حفل زفاف في البيال جمع أكثر أطياف البلد من سياسيّين واقتصاديّين مهرجان "وحدة وطنية" حيث جمعت الطاولات وحلقات الدبكة أضداداً في السياسة والخيارات.

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تلقّى الرئيس بري من عضو في الوفد الذي زار بيجينغ هدية "حبوب السعادة"، ويتم تناولها مثل الشاي، وعندما تسلّمها قال انه سيوزّعها على عدد من السياسيّين الذين يحتاجون إليها.





أشاد مرجع بموقف البطريرك الراعي من تشديده على اجراء الانتخابات النيابية الفرعية.



تردّد أن أحد النوّاب يسعى إلى تفريع معهد جامعي رسمي بهدف "تنفيعة" التعاقد مع أساتذة في الفروع المستحدثة.تحوّل حفل زفاف في البيال جمع أكثر أطياف البلد من سياسيّين واقتصاديّين مهرجان "وحدة وطنية" حيث جمعت الطاولات وحلقات الدبكة أضداداً في السياسة والخيارات.تلقّى الرئيس بري من عضو في الوفد الذي زار بيجينغ هدية "حبوب السعادة"، ويتم تناولها مثل الشاي، وعندما تسلّمها قال انه سيوزّعها على عدد من السياسيّين الذين يحتاجون إليها.أشاد مرجع بموقف البطريرك الراعي من تشديده على اجراء الانتخابات النيابية الفرعية.



المستقبل

قيل إن معنيين بملف إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل ينفون نفياً قاطعاً ما يتردّد عن احتمال تأجيلها ويدرجون الهمس الدائر في هذا الخصوص في خانة التشكيك في مصداقية الحكومة.



