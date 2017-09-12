أسرار الصحف 13-09-2017

النهار
تردّد أن أحد النوّاب يسعى إلى تفريع معهد جامعي رسمي بهدف "تنفيعة" التعاقد مع أساتذة في الفروع المستحدثة.
تحوّل حفل زفاف في البيال جمع أكثر أطياف البلد من سياسيّين واقتصاديّين مهرجان "وحدة وطنية" حيث جمعت الطاولات وحلقات الدبكة أضداداً في السياسة والخيارات.
تلقّى الرئيس بري من عضو في الوفد الذي زار بيجينغ هدية "حبوب السعادة"، ويتم تناولها مثل الشاي، وعندما تسلّمها قال انه سيوزّعها على عدد من السياسيّين الذين يحتاجون إليها.
أشاد مرجع بموقف البطريرك الراعي من تشديده على اجراء الانتخابات النيابية الفرعية.
المستقبل
قيل إن معنيين بملف إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل ينفون نفياً قاطعاً ما يتردّد عن احتمال تأجيلها ويدرجون الهمس الدائر في هذا الخصوص في خانة التشكيك في مصداقية الحكومة.
الجمهورية
جرى إتصال بين رئيسين سابقَين للحكومة واتفقا على لقاء قريب بينهما.
تجري إتصالات حثيثة لكي يقوم مرجع كبير بزيارة أحد المسؤولين السابقين.
طلب رئيس جمهورية سابق من المرجعيات العليا إعادة النظر بمسار التحقيق في قضية تصدّرت الإعلام أخيراً.
اللواء
تحرص جهات رئاسية على إعداد جداول رواتب الموظفين في القطاع العام وفقا للقانون الجديد.
سمع مسؤول لبناني كلاماً واضحاً من مسؤولين التقاهم ان بلاده مع سياسة توازن إزاء المحاور الإقليمية في المنطقة.
اطيح بنصاب جلسة مجلس بلدية كبرى، لتجنب تغطية مالية لمهرجان يقام قريباً.
الشرق
نقل عن مرجع ديبلوماسي تأكيده ان المناورات التي تجريها "اسرائيل" على الحدود الشمالية المحاذية لجنوب لبنان تمت بالتوافق والتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية… من دون ان يعني ذلك موافقة اميركية مسبقة على اي عدوان يتعرض له لبنان…
جزم قيادي حزبي بأن "ربط النزاع بين "المستقبل" و "حزب الله" لا يزال قائما… وان الدعوات التي اطلقت في الايام الأخيرة الى استئناف الحوار بين الفريقين موضع درس عند الرئيس نبيه بري الذي رعى جلسات الحوار السابقة…
نقل عن وزير سابق كان ينتمي الى حزب سياسي، استعداده للترشح للانتخابات النيابية في كسروان اذا جاءه الضوء الاخضر مباشرة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا من احد غيره…
البناء
خفايا
أثنى مسؤول حزبي بارز في لقاء عام على المواقف المكثفة والمتواصلة التي يطلقها وزير بارز تأييدا للمقاومة ووقوفاً إلى جانبها في مواجهة الحملة المغرضة التي تتعرّض لها من فريق 14 آذار في الداخل ومن داعمي هذا الفريق في الخارج الممتدّ من بعض دول الخليج إلى كيان العدو وصولاً إلى واشنطن التي لا تنفك تحاول تشويه صورة المقاومة وخلق الأجواء المعادية لها، لا سيما بعد الانتصارات المتتالية والمتواصلة لمحور المقاومة.
كواليس
تتساءل قيادات فلسطينية عما إذا كانت التغييرات في مواقف حركة حماس في مجالات متعدّدة سواء في العلاقة بحركة فتح أو بمصر أو بالكلام عن سورية بطريقة مختلفة يعبّر عن ملامح مرحلة ما بعد قطر، أم هي عملية تموضع مؤقتة بانتظار ما ستسفر عنه الأزمة القطرية؟ واعتبرت أنّ المعيار سيبقى كيفية التصرف العملي مع تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تنهي الإدارة الخاصة في غزة…