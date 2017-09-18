اسرار الصحف 18-9-2017

النهار

تبيّن أن سفراء دول أوروبية لم يعدّلوا في برامج نشاطاتهم وزياراتهم مراكز خارج بيروت أو تجمعات رغم التحذيرات التي صدرت من غير جهة.

بدأ "التيار الوطني الحر" في جبيل بشن هجوم على رئيس البلدية المستقيل زياد حواط واتهامه بإدارة سيئة للبلدية والتركيز على الظهور الاعلامي.

تحمّل إدارات مدارس كاثوليكية الأمانة العامة لهذه المدارس مسؤولية "عدم التنبّه والقيام بما يلزم قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب بناء لوعود تلقتها وتبيّن أنها كاذبة".

علم أن شخصيات معارضة كانت تحضر زيارة الى واشنطن لكنها عادت فأرجأت الموعد من دون تحديد الأسباب.

البناء

أملت أوساط سياسية أن تبدأ الحكومة بالاهتمام بالملف الإنمائي للمناطق التي تعاني كلها على حدّ سواء من أوضاع مزرية وتراجع الخدمات فيها بشكل كبير، وعوّلت على قيام العهد بتحقيق هذا الأمر، إذ يبدو أنه عهد إنجازات كبرى لكن ينقصه الإنجاز الاقتصادي الذي يأتي في قمة أولوياته الشأن الإنمائي المتأخر جداً عن الإنجازات والاهتمامات الأخرى.

الجمهورية

يُردِّد مسؤول في تيارٍ سياسي في مجالسه الخاصة بأن ما فعلهُ رئيس تيار آخر حتى الآن "قد يدفعُكَ إلى التحالف حتى مع الشيطان".

لوحظ في الفترة الأخيرة أن التشكيلات في قطاع حسّاس تتعرّض لمداخلات سياسية ووساطات يستفيد منها بعض المحسوبين على قوى سياسية بارزة.

قال سياسي بارز إنه يَعجَب من أحد الأقطاب السياسيين كيف يرفض السير في تفصيل إنتخابي داخلي بينما يعمل للسير به خارجياً.

المستقبل

قيل إن مراجع أمنية لفتت الإنتباه أمس إلى أنّ مهلة الثماني والأربعين ساعة التي روجتها بعض الشائعات انتهت، ما يؤكد أن الأمر كان مجرد أقاويل.