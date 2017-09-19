أسرار الصحف 19-09-2017

تشكو بلديات من عدم التزام الحكومة معها بالحوافز الموعودة

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LBCI News Lebanon

النهار





تشكو بلديات من عدم التزام الحكومة معها بالحوافز الموعودة لقاء مشاركتها في خدمة طمر النفايات واستيعابها في نطاقها الجغرافي





تبيّن في كواليس احدى الوزارات أن الوزير السابق وقّع عقوداً مع كثيرين لا يزالون يرفعون له التقارير ومحاولاً، عبرهم، التدخّل في القرارات.

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شهدت زحلة في الأيام الأخيرة لقاءات اجتماعية عدّة بين خصوم سياسيّين، حاول كل منهم تفادي الآخر، من دون أن تؤدّي إلى خرق سياسي أو انتخابي حتى اليوم.





قال نائب في "تكتل التغيير والاصلاح": أقررنا السلسلة بناء على إصرار الرئيس برّي وأكلنا الضرب.



تشكو بلديات من عدم التزام الحكومة معها بالحوافز الموعودة لقاء مشاركتها في خدمة طمر النفايات واستيعابها في نطاقها الجغرافيتبيّن في كواليس احدى الوزارات أن الوزير السابق وقّع عقوداً مع كثيرين لا يزالون يرفعون له التقارير ومحاولاً، عبرهم، التدخّل في القرارات.شهدت زحلة في الأيام الأخيرة لقاءات اجتماعية عدّة بين خصوم سياسيّين، حاول كل منهم تفادي الآخر، من دون أن تؤدّي إلى خرق سياسي أو انتخابي حتى اليوم.قال نائب في "تكتل التغيير والاصلاح": أقررنا السلسلة بناء على إصرار الرئيس برّي وأكلنا الضرب.



المستقبل





قيل إن متابعين لملف التحقيق العسكري في أحداث عرسال 2014 يتوقّعون انتهاءه قبل نهاية الشهر وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالأفراد الذين تثبت عليهم جناية قتل العسكريين.









الجمهورية





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