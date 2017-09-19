أسرار الصحف 19-09-2017

النهار
تشكو بلديات من عدم التزام الحكومة معها بالحوافز الموعودة لقاء مشاركتها في خدمة طمر النفايات واستيعابها في نطاقها الجغرافي
تبيّن في كواليس احدى الوزارات أن الوزير السابق وقّع عقوداً مع كثيرين لا يزالون يرفعون له التقارير ومحاولاً، عبرهم، التدخّل في القرارات.
شهدت زحلة في الأيام الأخيرة لقاءات اجتماعية عدّة بين خصوم سياسيّين، حاول كل منهم تفادي الآخر، من دون أن تؤدّي إلى خرق سياسي أو انتخابي حتى اليوم.
قال نائب في "تكتل التغيير والاصلاح": أقررنا السلسلة بناء على إصرار الرئيس برّي وأكلنا الضرب.
المستقبل
قيل إن متابعين لملف التحقيق العسكري في أحداث عرسال 2014 يتوقّعون انتهاءه قبل نهاية الشهر وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالأفراد الذين تثبت عليهم جناية قتل العسكريين.
الجمهورية
لم يُعرَف حتى الساعة ما إذا كانت ستشمُل زيارة مرجع روحي الى دولة مؤثّرة عالمياً لقاء رئيس هذه الدولة أيضاً أو ستكون زيارة رعوية وتقتصر على أبناء الجالية.
وصف وزير سابق نائباً في فريق سياسي واحد بأنه اذا لم يجد أحداً "يُفخِّت" فيه فإنه "يُفخِّت" في نفسه.
لاحظت أوساط مراقبة أن مسؤولاً غير مدنيّ وضعَ يدَهُ على ملفٍ إجتماعي حسّاس لوقف التعدّيات عليه.
اللواء
يحذّر نقابيون من عام دراسي وجامعي ساخن إذا لم تدفع مستحقات السلسلة أو التعديلات المطلوبة عليها.
توقعت مصادر قضائية صدور التشكيلات القضائية بوقت قريب، مع احداث صدمة، لجهة تقدّم العنصر الشاب، والنسائي في مراكز حسّاسة.
يمتلك متابعون لحركة الاعتراض داخل تيّار سياسي عريض معلومات عن تحوّل الامتعاض إلى استقالات جماعية؟!
الأنباء
كواليس
لم تستبعد مصادر تركية دبلوماسية في نيويورك ترتيب عقد قمة ثلاثية تضمّ الرئيس التركي والرئيس الإيراني ورئيس الحكومة العراقية، وذلك لمناقشة خريطة طريق للتعامل مع وضع كردستان في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الانفصال المقرّر إجراؤه في 25 أيلول الحالي، مرجحة تشكيل خلية أزمة مشتركة على مستوى مستشاري الأمن القومي لمواكبة الحدث…
خفايا
يلاحظ المتابعون للشؤون الاقتصادية أنّ هناك عودة قوية، أقله على المستوى الإعلامي حالياً، لأصحاب الرؤية الاقتصادية المعارضة للسياسات التي سادت في لبنان طوال ربع قرن، والتي لم ينتج عنها إلا الفشل والتراجع والمديونية العالية جداً. ويؤكد هؤلاء أنّ طروحاتهم التي لم تجد لها آذاناً صاغية في ما سبق، تلقى اليوم الكثير من الاهتمام لدى المسؤولين، وخصوصاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يولي كلّ عنايته للقطاعات الإنتاجية…