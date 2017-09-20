أسرار الصحف 20-09-2017

النهار



الإعلان



المستقبل

الجمهورية



اللواء

الشرق



البناء

ترجح مصادر سياسية أن تنشأ جبهة معارضة قوية قبيل الاستحقاق الانتخابي المقبل اذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه.يؤكد وزير سابق أن الدراسات العلمية لم تؤكد الضرر الناتج من خطوط التوتر العالي اذا ما تم رفعها امتاراً عن المباني بعكس مساوئ طمرها من دون اعتماد شروط علمية جيدة.قطعت مؤسسة كهرباء لبنان الطاقة عن أربع وزارات دولة لأنها لم تسدد قيمة فواتيرها وذلك لعدم وجود موازنة خاصة بها وفق أحد الوزراء.لوحظ أن دعم الأندية الرياضية وتمويلها بدأا يتفاعلان خلافاً للأعوام الماضية مع اقتراب الانتخابات النيابية.قيل إنّ إحدى الطائرات التي كانت تتّجه من بيروت إلى أنقرة أول من أمس تأخّرت عن الإقلاع ساعة ونصف الساعة، ليتبيّن لاحقاً أن السبب عراك بالأيدي بين سيدتين، ما اضطر أحد الأجهزة الأمنية إلى إنزالهما مع عائلتيهما من الطائرة.رأت أوساط سياسية أن الخلاف المستمر بين حليفين يشهد توتراً في الإعلام بسبب وجود تبايُن في رؤية الأمور كلٌّ بمنظاره.فوجئ الحضور في إجتماع نيابي بهجوم عنيف شنَّه نواب ينتمون إلى تيار سياسي بارز على "صفقة حسّاسة" يرعاها وزير ينتمي إلى التيار نفسه.قال أحد السياسيّين إنه لا يستبعد أن يخرج حزب بارز عن صمته ويُعلن في وقت قريب أنه لم يعُد يستطيع السكوت على جوقة الفساد التي لم يسبق لها مثيل حتى لو كان أفرادُها يُعتبرون من أصدقاء الحزب.فاجأ مرجع كبير، حتى نواب في كتلته، في خطوته الإنتخابية التي أعقبت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.تستعد دولة كبرى لاستقبال زعيم عربي كبير، بتحضيرات غير مسبوقة بسبب شخصية الزائر وتاريخية الزيارة.يجري البحث بإطلاق حركة سياسية من روح 14 آذار، لتواكب المتغيّرات الجارية، على الصعيد اللبناني.اكد مصدر امني ان البيانات التحذيرية التي صدرت عن عدد من السفارات كانت في جزء منها مبنية على معلومات مخابراتية، تفيد ان "مجموعات ارهابية" تعد العدة لسلسلة تفجيرات في غير منطقة مأهولة…نقل نائب عن سفير احدى الدول، ان التدابير التي لا بد منها، واتخذتها القوى الامنية والعسكرية المختصة، وفرت على لبنان مشهدا بالغ القسوة….سئل قيادي حزبي عما ستكون عليه تحالفاته في الانتخابات النيابية المقبلة، وهل سيبقى على التحالفات القائمة مع تيار سياسي، اجاب: من اليوم لوقتها… الله بيفرجها…تقول مصادر عسكرية غربية إنّ الإصرار السوري على التقدّم نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات وباتجاه مدينة البوكمال على الحدود مع العراق رغم التحذيرات الأميركية المباشرة والتهديدات بلسان جماعة "قسد"، فاجأها كما فاجأها حجم الدعم الروسي للقرار السوري سياسياً وميدانياً. وقالت المصادر كما نقلت صحف بريطانية إنّ هذا يكشف ضعف أميركا والغرب بصورة ستنعكس على الكثير من التوازنات في المنطقة.