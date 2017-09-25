أسرار الصحف 25-9-2017

اسرار الصحف المحلية ....

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LBCI News Lebanon

النهار





يدور صراع خفي بقاعاً بين مسؤول حالي ورجل أعمال حول أولوية الحصول على المقعد نفسه في لائحة العهد للانتخابات النيابية المقبلة.



نقل إلى مرجع كنسي في روما تخوّف من مشروع كبير غير واضح المعالم وتنفذه شركة سجلاتها لا توحي بالثقة.



لوحظ حضور أحد الرؤساء السابقين في مناسبتين اجتماعيتين ولأسبوعين متتاليين في البقاع من دون تفسير الأسباب.



يبدي مرجع سياسي انزعاجه من التنسيق الخدماتي في الجبل وإقليم الخروب وصولاً الى البقاع ومناطق أخرى بين مرجعين رئاسيين.







المستقبل





قيل إنّ إحدى الأفكار المطروحة لمعالجة مسألة "قطع الحساب" تتمحور حول تعليق المادة 87 من الدستور لموازنة العام 2017 الى حين إنجاز الحسابات ذات الصلة من قبل وزارة المالية.





الجمهورية





أعرب مرجع روحي عن أسفه لأسلوب تعامُل مسؤول كبير مع ملف يمسّ أبناء منطقته.



تساءل البعض عن عدم لقاء مسؤول لبناني زار الخارج بمسؤولي دول كبار.











اللواء





يُكابد وزير خدماتي مع مؤسسات تابعة لوصايته لتعديل خطط الإنفاق السابقة، وجعلها أكثر توازناً وعدالة في التعاطي مع الإعلام المرئي والمكتوب!



أقفل قضاة المجلس الدستوري هواتفهم قبل 24 ساعة من إعلان قرار إبطال قانون الضرائب المخصصة لتمويل السلسلة!



تساءل مسؤول سابق عن مبررات التمسّك بالضرائب الجديدة، وعدم اتباع سياسة تخفيض الإنفاق، والحد من عمليات الهدر والفساد التي تتجاوز أرقامها حاجات السلسلة بأشواط?!





الشرق





ابدى قيادي بارز في "حزب الله" فرحه من المواقف الاخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائلا: "يا هيك يكونوا الرؤساء يا إما بلا…؟!



رفض قيادي في "التيار الوطني الحر" التعليق على المواقف المنتقدة للقاء الوزير جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم، قائلا: "ليس من قال أبتِ أبتِ يدخل ملكوت السموات"…؟!



نقل مصدر نيابي عن الرئيس سعد الحريري تأكيد تمسكه بالاعتدال والحكمة والصبر ازاء التطورات والمواقف الناشئة… مؤكدا ان التاريخ سيسجل للرئيس الحريري صفحة ناصعة، لانه بمواقفه حمى لبنان من كثير من التداعيات السلبية…





الأخبار





قصر جديد للحريري في البقاع

رغم الأزمة المالية الخانقة، بدأت الأشغال في بناء قصر للرئيس سعد الحريري في بلدة عانا في البقاع الغربي. القصر، الذي تصل مساحته الى نحو 7 آلاف متر مربّع، يُشيّد فوق عقار تصل مساحته الى مليون متر مربّع، وهو ملاصق لعقارات بلدة كفريّا. وسبق للحريري أن اشترى هذا العقار من رجل الأعمال عبد الحفيظ عيتاني، مقابل أسهم في شركة تأمين، قيمتها نحو 26 مليون دولار، علماً بأن عيتاني كان قد اشتراه من فهد رفيق الحريري الذي ورثه عن والده، الذي اشتراه بدوره من عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون إده.





سكاف تحذّر "المستقبل"

خلال لقاء جمع عدداً من الوجوه السياسية والفاعليات الزحليّة، وأثناء مصافحتها أحد كوادر تيار "المستقبل" في البقاع الأوسط، بادرته رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بالقول "إذا استمرت سياستكم على هذا النحو فلن تحصلوا على صوت واحد في الشارع السنّي". وبحسب أحد الحضور، ردّ الكادر المستقبلي: "حلمك علينا يا ست ميريام، ما هكذا تدار الأمور. إذا كنت واثقة من نفسك بهذا القدر فمبروك عليك، والله يوفق".







البناء





خفايا

استغربت أوساط سياسية انتقاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك وقول المشنوق انّ اللقاء يشكِّل اعتداء سياسياً على موقع رئاسة الحكومة، وتساءلت الأوساط هل أصبح المشنوق ناطقاً باسم الحكومة ورئيسها في وقت لم يصدر أيّ موقف حكومي رسمي ولا حتى الرئيس سعد الحريري نفسه تحدّث عن هذا الموضوع؟!





كواليس

توقعت مصادر معنية بملف الاستفتاء على انفصال كردستان أن تكون تركيا أول من يلبّي دعوة رئيس الحكومة العراقية لدول العالم لوقف المتاجرة بالنفط مع حكومة إقليم كردستان، بعدما كانت إيران أول من لبّى الدعوة لوقف استخدام مطار أربيل، وقالت المصادر إنّ اجتماع وزراء خارجية العراق وتركيا وإيران في نيويورك وضع خارطة طريق لحزمة إجراءات رادعة للانفصال ستنفذ تباعاً...

