أسرار الصحف 28-09-2017

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*تؤكّد مصادر قريبة من رئيس الحكومة أن لا نيّة بالاستقالة وأن التباعد مع الرئيس عون لم يبلغ مرحلة الخلاف الذي لا عودة عنه.*سجل في لقاءين سياسيين اعلاميين في زغرتا - إهدن غياب الأهل لافساح المزيد من المجال أمام الأبناء.*يواجه "حزب الله" تعقيدات في عدد كبير من البلدات وفي البلديات البقاعية نتيجة عدم قيامه بخدمات وانجازات وتحالفه مع رموز محلية فاسدة.*تعمل جهة سياسية على تحضير ملفات قضايا خلافية ومخالفات قانونية وأمور متعثرة لإثارتها دفعة واحدة لإرباك جهة سياسية مقابلة.*يقال إن مشاركين في الاتصالات الجارية من أجل إيجاد حلّ لملف تمويل سلسلة الرتب والرواتب استبعدوا الوصول الى نتائج ملموسة قبل خلوة رئيَسي الجمهورية والحكومة في بعبدا اليوم.*إستغرب البعض الصمت المطبق من قيادات على تصريح أحد المسؤولين الذي أهان فئة إجتماعية مهمّة، ما فسّره البعض عدم الرغبة في خلق خلاف سياسي مع الفريق الذي يمثله.*لوحظ غياب عربي في زيارة الرئيس اللبناني إلى باريس.*كشف سفير دولة أوروبية كبرى أن لقاءه الأخير مع مرجع لبناني كان متوتراً في شأن دور حزب الله.*تبيّن أن نائباً شمالياً بات خارج كتلة صغيرة، بعدما تناهى إلى مسامعه انه لم يعد على لائحة الترشيح المقبل.*جرى تداول معلومات مقلقة عن تبديل قبطان طائرة كانت في مهمة رسمية، بانتظار جلاء الحقيقة؟*يقول وزير سابق ان الخصومة التي يبديها وزير حالي، ليست شخصية، وإنما هي مبرمجة، وذات أهداف سياسية!*رأت جهة حزبية مطلعة على التطورات من اولها الى آخرها ان التباين، بل الاختلاف الحاصل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ابعد مما يتصوره البعض، وهو متعدد الاوجه والعناوين….*سأل مرجع دستوري كيف يوفق الرئيس نبيه بري بين قوله: "ان القضاء على حق حتى ولو لم يكن على حق … وهذه المرة كان على حق وليس على حق؟!*نقل مسؤول اممي عن الرئيس سعد الحريري دعوته الى مباشرة التحضير لليوم الذي يعود فيه الكثير من النازحين السوريين الى ديارهم … لافتا الى وجوب عدم اثارة مشكلة وطنية بسبب ازمة كان النازحون في طليعة ضحاياها…*توقفت أوساط سياسية عند الدعوات التي وجهتها السعودية إلى عدد من قوى 14 آذار لزيارة الرياض وإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين، وفي طليعتهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، متسائلةً عمّا إذا كان سيحمل بعض المدعوين أمر عمليات سياسياً والتنسيق مع السفير السعودي المنوي تعيينه في لبنان.*توقعت مصادر على صلة بالملف الكردي في سورية أن تترتب نتائج إيجابية على الموقف الذي صدر عن وزير الخارجية السورية وليد المعلم حول الاستعداد لتفاوض مفتوح مع أكراد سورية ومن ضمنه مناقشة نوع من الإدارة الذاتية في مناطق الكثافة الكردية، تحت سقف وحدة سورية السياسية وأحادية الدور العسكري والأمني للدولة السورية. وقالت المصادر إن كلام المعلم أنتج جدالاً واسعاً في الأوساط الكردية سيمنع الخطاب الانفصالي ويضع دعاة الانفصال في مأزق