أسرار الصحف 5-10-2017

النهار





لم يقبض موظفو مجلس النواب رواتبهم لشهر أيلول وفق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة على رغم تأكيد الرئيس بري أن السلسلة حق للموظف.



وزير ثان يعرض مشروعاً لإلغاء وزارته من دون توافر التوافق السياسي أو الآلية اللازمة لذلك.



يرجح مصدر متابع لمسار المعارك في سوريا أن مقاتلي “حزب الله” سقطوا في كمائن نصبها “داعش” وليس في غارات جوية. أكد مصدر وزاري أن لا عودة الى اصطفافي 8 و14 آذار لأن أمورا كثيرة تبدلت وتحالفات تغيرت.









المستقبل





يقال أن مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الذي استهدف في الآونة الأخيرة ضباطاً روساً وقيادات عسكرية تابعة لإيران في سوريا، أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين بُعيد الحل السوري.







الجمهورية





كشف مرجع مالي أن الفساد تسلّل الى إحدى المؤسسات التي تتشارك ملكيّتها الدولة والقطاع الخاص وقال: "اذا كان قانون الشراكة سيؤسّس شركات فاسدة فمن الأفضل عدم تطبيقه".



يرفض قطب بارز الحديث عن زيارة قام بها أخيراً إلى إحدى الدول ونتائج لقاءاته مع المسؤولين فيها.



لاحظت أوساط سياسية إستياء تيار سياسي من تصرُّفات وزراء أحد الأحزاب .









اللواء





غمز: مهدت زيارة قطب نيابي إلى مسؤول كبير إلى إعادة فتح ملف التحالفات الانتخابية، الذي كان مقفلا.



لغز: حددت بلديات مهلاً لنازحين جدد وقدماء يفدون إلى مناطق معينة للمغادرة الطوعية نظراً لانتفاء الحاجة إليهم.









الشرق





اكدت مصادر امنية ان "حزب الله" ابلغ القيادات الامنية والعسكرية والادارية في صيدا، انه يرفع الغطاء عن اي مخل بأمن واستقرار المدينة كما وانه دعا "سرايا المقاومة" الى عدم التدخل بمثل هكذا اشكالات….



اكد مصدر وزاري "ان لا خلفية معينة لطلب الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب سوى الخشية من ان يتسبب دفع المستحقات انعكاسات مالية ترتد سلبا على المالية العامة… لكن المشروع يبقى على حاله.…



يفكر مرجع روحي بارز في دعوة قيادات سياسية وحزبية واقتصادية ونقابية الى لقاء موسع على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة بهدف ازالة التشنجات التي تعكر الاجواء، والبحث في امكانية التوافق بما "يعطي لكل ذي حق حقه"….؟!









البناء



وسط معلومات كثيفة عن المشروع الأميركي - "الإسرائيلي" - الخليجي لتقسيم دول المنطقة دويلات وإمارات عرقية ومذهبية بغية المحافظة على الكيان الصهيوني ونهب الثروات والشروع عملياً في تنفيذه، برز في المقابل حراك لمكوِّنات محور المقاومة من دول وتنظيمات وأحزاب من أجل التنسيق في مواجهة المشروع المذكور وإسقاطه بسبب جسامة مخاطره ونتائجه على المنطقة برمّتها دولاً وشعوباً.



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