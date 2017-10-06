أسرار الصحف 6-10-2017

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مؤسسة وطنية مهمة تعاني صعوبات مالية وادارية يتلهى مديرها العام بتنفيعات.يدشن أحد الوزراء خلال زياراته المناطقية مشاريع لا تعود الى وزارته ومن دون حضور الوزير المعني ما يثير الاستغراب حول تداخل الصلاحيات أو استلاب حقوق وزراء.بررت وزارتا الطاقة والاقتصاد عجزهما عن تنفيذ قرار تركيب عدادات جديدة للمولدات بعدم وجود عدادات كافية في الأسواق اللبنانية والحاجة الى ثلاثة أشهر لتوفيرها.انطلقت حملة عبر وسائل التواصل تركز على مبالغ طائلة لتنفيذ أعمال صيانة لطريق يرى أهالي المنطقة المحيطة أنها لا تحتاج إلى ترميم.يقال إنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يسعى إلى تأمين 700 مليون دولار كلفة استملاكات يحتاجها تحرير 3 مليارات دولار مرصودة لتنفيذ مشاريع إنمائية ومتوقف صرفها في مجلس الإنماء والإعمار على إنجاز هذه الاستملاكات.يُلاحظ المواطنون في كل المناطق إرتفاعاً في أسعار السلع بشكل يستدعي إطلاق الصرخة لضبط الأسعار العشوائية.يعمل تيار سياسي على حشد أكبر عدد من المناصرين في ذكرى مهمة بالنسبة له لتظهير حجمه، في حين أن رئيسه قد يعود الى إستخدام مصطلحات المرحلة الماضية لشدّ العصب قبل الإنتخابات.دار نقاش مُطوَّل بين مسؤول روحي ومسؤول سياسي حول ملف مَطلبي خرجَ بعده المرجع الروحي من دون الحصول على النتيجة المطلوبة.غمز: يدور لغط في مجالس متعدّدة حول توزّع الحصص والمكاسب في التشكيلات الأخيرة، خلافا لما يدور في الجو الإعلامي من إشادات.لغز: أزمة التعيينات في تلفزيون لبنان ما تزال عالقة، على خلفية اعتراض مرجع كبير على مقاربة الوزير المعني!همس: لم تتلق وزارة معنية إجابات شافية بعد اتصالات أجرتها مع سفارات وهيئات، بشأن انتخابات منظمة دولية - ثقافية؟!اكدت مصادر امنية ان "حزب الله" ابلغ القيادات الامنية والعسكرية والادارية في صيدا، انه يرفع الغطاء عن اي مخل بأمن واستقرار المدينة كما وانه دعا "سرايا المقاومة" الى عدم التدخل بمثل هكذا اشكالات….اكد مصدر وزاري "ان لا خلفية معينة لطلب الحكومة من مجلس النواب تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب سوى الخشية من ان يتسبب دفع المستحقات انعكاسات مالية ترتد سلبا على المالية العامة… لكن المشروع يبقى على حاله.…يفكر مرجع روحي بارز في دعوة قيادات سياسية وحزبية واقتصادية ونقابية الى لقاء موسع على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة بهدف ازالة التشنجات التي تعكر الاجواء، والبحث في امكانية التوافق بما "يعطي لكل ذي حق حقه"….؟!أشار مسؤول رفيع المستوى في تيار سياسي وازن إلى أنّ زيارة قام بها مسؤول آخر في تيار منافس إلى منطقة بقاعية، لم يكن هدفها فقط استباق زيارة رئيس التيار الوازن إلى المنطقة نفسها، بل كان الهدف التشويش وتأليب المواطنين طائفياً ومذهبياً ضدّ الزيارة المرتقبة، بحيث طُلب بشكل مباشر من فاعليات أساسية في بعض القرى عدم المشاركة في استقبال الزائر يومي السبت والأحد…!