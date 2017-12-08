أسرار الصحف 8-12-2017

الإعلان

علم ان معظم حجوزات السفر الى بيروت خلال الاعياد لسياح من جنسيات عربية غير خليجية.اتهم مستشار اعلامي مستشارا اعلاميا اخر بأنه يتخذ مواقفه بناء لحسابات ورهانات سياسية وانتخابية.لا تزال الترشيحات للانتخابات داخل عدد من الاحزاب عرضة لشد حبال بين المرشحين المحتملين نظرا لكثرة عددهم.رشح أن عودة برنامج تلفزيوني انتقادي تتوقف على مدى تقيد الاخرين بوقف الحملات الاعلامية.اكد وزير ان "القوات" لم تسقط من حساباتها مسألة الاستقالة من الحكومة اذا سقط النأي بالنفس ليكون قرارها مبررا لا مفروضا عليها.قيل أنّ قادة مجلس التعاون الخليجي الذين اجتمعوا في الكويت قبل أيام، كلّفوا الأمانة العامة للمجلس بإعداد رسالة تنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإبلاغها إلى البيت الأبيض.يدور خلاف صامت وحاد بين نائبين ينتميان الى فريق سياسي واحد، وصل الى حدّ التجريح الشخصي المتبادل ولم تنجح الوساطات في ردم الهوة بينهما.أسَرّ أحد المسؤولين لمرجع ديني بأنه في صدد اتخاذ إجراءات تأديبية تطاول مجموعة من الأسماء البارزة في فريقه السياسي على خلفية قضية حسّاسة.لجأت قوة سياسية إلى مرجع روحي لإطلاعه على ما تتعرّض له بعد التغيّرات الحاصلة.تؤكد مصادر لبنانية معنية أن التوجه لدى مختلف مكونات الحكومة عدم السماح بإحداث أية خروقات داخلية بعد قرار ترامب.طلب رئيس حزب يميني من مناصريه توخّي الحيطة في التعاطي مع توجه تصعيدي لدى حليف سابق.يحرص رئيس تيار موال على عقد اجتماعات بعيدة عن "الاضواء" لكوادر وظيفية من طائفته للتباحث في الوضع في الادارات.سأل مرجع رفيع المستوى كيف للبنان ان ينأى بنفسه عن محيطه بعد اعلان الرئيس الاميركي القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي وما يمكن ان يحصل من تداعيات ولبنان يحتضن اكثر من خمسماية الف لاجئ فلسطيني؟اتصل مساعد مرجع بارز بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وشكره على مواقفه الاخيرة، لاسيما ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء والتزام الحكومة سياسة النأي بالنفس... ومؤكدا ان الانتخابات ستجري في موعدها...ابلغ قيادي في تيار سياسي بارز رئيس حزب سياسي يغالي في اعلان معارضته ... ان مشكلته الحقيقية هي مع من استولدهم الحزب وانقلبوا عليه؟!وقع نائب بارز أن يؤدّي تأييد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الأميركي دونالد ترامب في قراره بشأن القدس المحتلة، إلى المزيد من التباعد بين القيادة السعودية الحالية وبين حلفاء المملكة في لبنان، باستثناء بعض الموتورين الذين لا وزن لهم في المعادلة السياسية، لأنّ الحلفاء المؤثرين في هذه المعادلة ليسوا في وارد السير بمثل هذه المواقف المفرّطة بفلسطين وبالقدس…!قالت مصادر فلسطينية إنّ الاتجاه نحو الانتفاضة الجديدة صار محسوماً على مستوى حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل، وإنّ مبادرة عربية إسلامية لوقف الحروب الجانبية بين الدول العربية والإسلامية سيحملها وفد مشترك من فتح وحماس إلى العواصم المعنية بحرب اليمن وليبيا، وخصوصاً الرياض والقاهرة وأنقرة وطهران، للدعوة إلى قمة رباعية تضمّ قادة هذه الدول تكون قمة القدس، وأنّ الاستجابة مع هذه الدعوة ستمثل الجواب الحقيقي على الموقف من القدس بعد القرار الأميركي…