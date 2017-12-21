اسرار الصحف 21-12-2017

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سأل رئيس سابق للوزراء "كيف لأحزاب أن تعلن عن تمويلها وتسليحها الخارجي ولا تحاسب وفقاً للقانون؟".تعود المدارس الخاصة الى الانقسام مجدداً حول دفع الدرجات الست لمعلميها وفي طريقة احتساب الزيادات على الأقساط.يتجنب مرجع إسلامي الحديث في أمور تخص العلاقة مع دولة خليجية في ضوء الغموض الذي يلف العلاقات بين البلدين حالياًقيل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد لمراجعيه أنه لم يفاتح أي طرف سياسي بموضوع التحالفات الانتخابية حتى اليوم بما في ذلك حليفه "حزب الله".تناقلت أوساط سياسية معلومات عن أن دولة إقليمية كبرى تجري مراجعة لسياستها تجاه لبنان بعد نقل الملف اللبناني من فريق الى آخر.ينتظر تيار سياسي كبير الإنتهاء من فترة الأعياد للبدء في إعادة هيكلة كوادره إستعدادا للإنتخابات المقبلة.يجري التحقيق مع بلدية بارزة في كسروان في موضوع تلزيم زينة الميلاد والتي قدرت بنحو 400 ألف دولار أميركي.يحرص وزير "سوبر" على التقليل من إطلاق المواقف لا سيما في الأزمات.طلبت قيادة حزبية التدخل لمعالجة مشكلة بين الحلفاء، لئلا تسبب اضراراً، في لحظة سياسية داخلية وإقليمية حرجة جداًسحب من التداول، بصورة نهائية ملف التغيير الوزاري، لأسباب تتعلق بالاستقرار، وبالقوى المشتركة في التسوية..أكدت مصادر نيابية متنوعة انه مع بداية السنة الجديدة، ستبدأ الاستعدادات الجدية للانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل، وان تطورت الايام الاخيرة لن تترك تداعيات سلبية على مستقبل التحالفات.لفت مصدر أمني بارز الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تحرك بطلب مباشر من رئيس الجمهورية لكنه لم يضمن امكانية الوصول الى ايجابية مع الرئيس بري.افادت مصادر ديبلوماسية ان السفارة البريطانية وذوي الديبلوماسية المغدورة قدروا للسلطات اللبنانية تضامنها معهم في محنتهم، وثمنوا دور الاجهزة الامنية التي كشفت الجاني في ساعات من وقوع الجريمة.أكد مصدر سياسي مطلع على حركة المشاورات المتعلقة بالتحالفات الانتخابية أنّ الأجواء المحيطة بهذه المشاورات توحي بأنّ على اللبنانيين انتظار مفاجآت من العيار الثقيل على هذا الصعيد، خاصة أنّ القانون الجديد قد يفرض على أقرب الحلفاء أن يكونوا في لوائح متواجهة، وذلك بناء على اتفاقات مسبقة في ما بينهم، لأنّ تشكيل لوائح موحّدة في بعض الدوائر قد يفيد الخصوم المشتركين، أو الخصوم الجدد، لهؤلاء الحلفاء…!قالت مصادر خليجية مطلعة إنّ حاكم دبي طلب من قادة دولة الإمارات العربية المتحدة التشاور مع السعوديين والأميركيين في الخيارات المتاحة لتفادي قيام أنصار الله بشنّ حرب صواريخ على مدن ومنشآت دبي التي لا تحتمل سقوط الصاروخ الأوّل وهي مدينة خدمات وسياحة حيث سينهار كلّ شيء تمّ بناؤه خلال نصف قرن ما لم يتمّ تدارك كلّ شيء قبل وقوع الكارثة، وأضافت المصادر إنّ الأجواء بين حاكم دبي وقادة أبو ظبي ليست كما يرام في ضوء هذا القلق...