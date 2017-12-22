أسرار الصحف 22-12-2017

النهار





قرأ جهات حزبية بدقة كلام وزير الخارجية السعودي عن قانون الانتخابات في لبنان وتسأل عن مغزى تلك الرسالة.



تشكو إدارات مصارف من منافسة في رفع الفوائد ما يدفع باتجاه رفع الفوائد لدى كل المصارف وتراجع الأرباح.











المستقبل





قيل ان ديبلوماسيين في موسكو يؤكدون ارتفاع منسوب التباين بين روسيا وايران بعدما ثبت ان الاخيرة تعمل على افشال الجهود الروسية لانجاز الحل السياسي للازمة السورية وتدفع بشار الاسد الى عرقلة هذا الحل لكونه ينهي الدور الايراني في سوريا.





الجمهورية





واجه عمل إحصائي قامت به إحدى المؤسسات تشكيكاً واسع النطاق على اعتبار أن النتيجة التي وصلت إليها غير منطقية وبعيدة من الواقع.



أكدت مرجعية روحية أنها لن تتدخّل حالياً في خلاف بين قوّتين سياسيّتين بل ستترك للقادة تحمُّل مسؤولياتهم.



سُئل وزير في حزب بارز عن موقفه من مرسوم أثار جدلاً في الأوساط السياسية فقال:" نحن ننأى بأنفسنا كلِّياً".







اللواء





تساءلت جهات أهلية من منطقة ينتمي إليها أحد الوزراء الجدد، متى يزور معملاً يتسبب بأضرار بيئية ويشكو منه الأهالي؟



تملك مصادر متابعة معلومات ان إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمتع بمصداقية، لكن العدد يزيد عمّا أعلن قليلاً.



كرّر مسؤول كبير أمام هيئات نقابية ان لا إمكانية البتة لإعطاء أية زيادات لأي قطاع كان؟!







الشرق



نقل احد النواب عن مرجع ديبلوماسي غربي، ان التطرف الذي تلجأ اليه الادارة الاميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تعبير عن مأزق كبير ناجم عن العزلة الدولية التي آلت اليها الدولة الاقدر في العالم؟!



اكد احد نواب "التنمية والتحرير" ان موضوع ترقية ضباط دورة 1994 "طي المعالجة الجدية، ولن تكون له تداعيات سلبية على العلاقات مع رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة.



سأل مرجع أمني بارز، اي معنى يبقى لـ"النأي بالنفس" والاعلام اللبناني في غالبيته الساحقة يتعامل مع أزمة اليمن وكأنها أزمة لبنانية داخلية يتوقف عليها مصير هذا الفريق أو ذاك".









البناء





قال دبلوماسي عربي في نيويورك إنّ الدول التي امتنعت عن التصويت إلى جانب القرار حول القدس ولم تصوّت مع أميركا في أغلبها ليست دولاً كبرى تتخذ قراراتها بحسابات كبرى، وفعلت ذلك تفادياً لحرمانها من المساعدات الأميركية، ولو قال العرب إنهم سيعوّضون كلّ متضرّر بسبب التصويت لحصلوا على نصف الأصوات الممتنعة، وانّ الذين امتنعوا استخفافا بالعرب وتهيّباً لمكانة أميركا و"إسرائيل" لو سمعوا من العرب قراراً بقطع العلاقات مع من لا يصوّت مع القرار العربي لكان أغلبهم اختار التصويت مع العرب، خصوصاً أنّ التهديد الأميركي العلني قبل التصويت منح العرب الفرصة لفعل مماثل…



تساءلت أوساط سياسية بعد نشر الجرائم الإرهابية المسندة قضائياً إلى الإرهابي مصطفى الحجيري "أبو طاقية"، وفي حال إدانته بها من جانب المحكمة العسكرية الدائمة، ما إذا كانت التحقيقات معه قد تكشّفت عن جهات حزبية أو نيابية لبنانية كانت تعلم بما كان يفعله "أبو طاقية"، وما إذا كانت تدعمه وتسهّل له تنقلاته، إذ لا يعقل أن يكون الأخير قام بالجرائم المتهم بها من دون غطاء سياسي!