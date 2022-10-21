أسرار الصحف 22-10-2022

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نداء الوطن



الجمهورية

الأنباء

- يستعد عدد من نواب “التغيير” لتقديم طعن بموازنة 2022، وهم يناقشون حالياً مسوّدة الطعن، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية القانون ونشره في الجريدة الرسمية. ويستند الطعن وفق ما يقول نجيب فرحات، مستشار النائبة بولا يعقوبيان لـ”النهار”، الى مخالفات عدّة منها أن القانون أقرّ من دون قطع حساب، وخارج المواعيد الدستورية، عدا عن التخبّط في تحديد أرقام الموازنة وزيادتها خلال جلسات مجلس النواب وهو أمر مخالف للدستور، إضافة الى جملة من المخالفات في الكثير من مواد الموازنة.- عُلم ان مؤسسات سياحية وفندقية وتجارية تترقب ما سيؤول اليه الاستحقاق الرئاسي قبل الإقدام على أي خطوات في مناسبة الأعياد والوقوع في خسائر مادية إضافية- سألت مصادر متابعة عن مدى انعكاس المصالحات التي جرت بين القيادة السورية ومنظمات فلسطينية على الساحة اللبنانية سياسياً وعسكرياً.- تخوَّف مصدر مطلع من عودة السخونة الى العلاقات الاقليمية، مما "يكربج" الوضع اللبناني في مرحلة الفراغ!- استبعد مصدر نفطي الرزنامة الورقية للوزير المعني، وتوقع أن لا تظهر بوادر إعادة ساعة أو ساعتين كهرباء قبل منتصف الشهر المقبل.- لا يُخفي وزراء مسيحيون ممن يرغب رئيس تيار موالٍ وضعهم في دائرة الشك، من امتعاضهم البالغ من هذا السلوك.. والبعض يجاهر بموقفه!- يقال إنّ الرئيس نبيه بري سيكرر تجربتي 2006 و2007 من خلال الدعوة لطاولة حوار مباشرة بعد مضي الاستحقاق الرئاسي ولكنه ما زال يتوجس من الغياب الحكمي لـ"التيار الوطني الحر".- تردد أنّ مواقف شخصية تطلّ كثيراً عبر الاعلام ورافقت سفيراً عربياً في إحدى جولاته، تترك أثراً سلبياً على علاقات العديد من الشخصيات بعضها ببعض وتحمّل دولة إقليمية تبعات هذه المواقف خصوصاً وأنّ بعضها لا يتسّم بالدقة.- علم أنّ المجلس الدستوري يقوم بإعادة فرز حوالى 80 صندوقة انتخابية في قضاء المتن الشمالي قبيل وضع التقرير في الطعن المقدّم من جاد غصن بحق رازي الحاج.- حمل رئيس تكتل إسم أحد الأشخاص إلى مرجعية روحية لطرحه كمرشح للرئاسة ما أثار انزعاجه، معتبراً أنّ هذه الطريقة بمثابة حرق لاسمه.- عبَّرت شخصية طُرح اسمها كمرشح عن انزعاجها من الطريقة التي يتداول بها البعض اسمه.. وقال "تركوني وحِلّو عني".- حصل لقاء مطوّل بين مرشح ونائب من حزب بارز، فقال له إنّه مرشح سيادي، فأجابه إنك مرشح طرفي ومشكلتك "باللي رشّحَك".- قرار مالي مرتقب غير واضح لجهة آلية تطبيقه وما يمكن أن يحمله من تداعيات إضافية على العملة الوطنية.- الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة من اللبناني بات يلامس حدود الخطر الشديد في ظل عدم اتخاذ إجراءات حماية من قبل الجهة الضامنة المعنية بها.