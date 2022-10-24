أسرار الصحف 24-10-2022

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- يدور همس في كواليس المحيطين بمرجع بارز عن قرب عودته تاركين له لحظه الإعلان عن ذلك.- عندما سُئل أحد الوزراء عن نيّه رئيس تكتل بارز بتغييره قال: هذا الكلام لا يستقيم مع الوفا ولا مع الولاية المنتهية.- تلقّت جهات سياسيه إشارات سلبية من دول عربيه وغربية بوَقف ملفٍ إستجد على الساحة اللبنانيه وطُرح بقوة في الفترة الاخيرة.- تبين من الإتصالات التي قام بها وسطاء بين بعبدا والسراي أن كل الأطراف المعنية تريد إنهاء الملف الحكومي، ولكن كل طرف يسعى لتكون على قياس شروطه ومصالحه.- أدى إصرار جبران باسيل على حصول تعهد مكتوب من الرئيس المكلف إلى نسف مساعي فكفكة العقد التي تؤخر الولادة الحكومية وأعادتها إلى المربع الأول.- أثارت زيارة نائب شمالي لإحدى بيوتات العشائر العربية في خلدة إهتمامات سياسية وأمنية على خلفية المداولات التي دارت بين الضيف والمضيفين والمواقف التي أُعلنت خلال الزيارة.- تفاجأ وزير الصحة في جولته الشمالية بشكاوى مرضى الكوليرا من أنّ بعض المستشفيات الحكومية تتقاضى أموالاً على رغم إعلان الوزير أن علاجهم على نفقة الوزارة.- طرح "بازار بعبدا" المفتوح في الأيام الأخيرة علامات استفهام عن مستوى المكرَّمين وانتماءاتهم السياسية وعن أوسمة منحت لأشخاص سبق أن قلدوا أكثر من وسام.- كشف مصدر دبلوماسي أنّ هناك توافقاً بين واشنطن وباريس والقاهرة والرياض على ثلاث مواصفات لرئيس الجمهورية الجديد، وهي: سيادي، إصلاحيّ، توافقيّ.- يَعدّ أحد النواب المعارضين "العتاق" الأيام والساعات الفاصلة عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ويقول إن أول خطوة سيقوم بها ليل 30/31 تشرين الأول، الشرب حدّ السكر.- قال مصدر نيابي إن اللقاء الديمقراطي سيبدأ بعد 31 تشرين الأول في التصويت لصالح رمز خاص بدلاً من ميشال معوض وهو يدرس الانضمام إلى الكتلة الوسطية التي باتت تضمّ نواب التغيير وكتلة الاعتدال وعدداً من المستقلين ليصبح التصويت 60 ورقة بيضاء و30 ميشال معوّض و35 لبنان الجديد و3 صيدا.- قال دبلوماسي أوروبي إنه قرأ نص وثيقة الأمن القومي الأميركي الصادرة منذ أيام عدة مرات ولم يجد فيها أي جواب حول كيفية التصدي لأزمة الطاقة التي كانت دائماً ولا تزال محوراً رئيسياً في أهداف استراتيجية الأمن القومي الأميركي، ولكن مع فارق أن الخطط السابقة أخفقت ولا خطة بديلة.- سيناريوهات مختلفة تتناقلها مصادر سياسية متقاطعة عن خيارات فوضوية يتجه اليها فريق سياسي تهدد بتطيير ما تبقى في البلد.- وفد تكتل نيابي أعرب عن استيائه من سياسة وخطاب وسيلة إعلامية لدى لقائه بكتلة نيابية.