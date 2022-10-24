أسرار الصحف 25-10-2022

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LBCI News Lebanon

النهار



- يُلاحظ أن مرجعاً سياسياً يقنّن إطلاق المواقف في شأن الاستحقاقات الداهمة وسواها، في انتظار تبلور معطيات قد تأتي من الخارج قريباً.



- يُنقل أن مرجعا حكوميا ردد أمام بعض زواره أنه لن يعطي صهر العهد ما لم يسبق له أن أعطاه إياه خلال السنوات المنصرمة.



- أبدى رئيس حزب استياءه من عظة أحد المطارنة التي لم ترقَ للمناسبة التي أقامها حزبه في ذكرى أليمة، إذ كان عليه، كما قال رئيس الحزب، أن يتناول ويشدّد على سيرة مَن أقيمت المناسبة في ذكراه.

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- تشهد محطات المحروقات تراجعاً في بيع مادة المازوت على أبواب الشتاء نظراً الى الإرتفاع الجنوني في الأسعار وعجز المواطنين عن شراء هذه المادة. - يُلاحظ أن مرجعاً سياسياً يقنّن إطلاق المواقف في شأن الاستحقاقات الداهمة وسواها، في انتظار تبلور معطيات قد تأتي من الخارج قريباً.- يُنقل أن مرجعا حكوميا ردد أمام بعض زواره أنه لن يعطي صهر العهد ما لم يسبق له أن أعطاه إياه خلال السنوات المنصرمة.- أبدى رئيس حزب استياءه من عظة أحد المطارنة التي لم ترقَ للمناسبة التي أقامها حزبه في ذكرى أليمة، إذ كان عليه، كما قال رئيس الحزب، أن يتناول ويشدّد على سيرة مَن أقيمت المناسبة في ذكراه.- تشهد محطات المحروقات تراجعاً في بيع مادة المازوت على أبواب الشتاء نظراً الى الإرتفاع الجنوني في الأسعار وعجز المواطنين عن شراء هذه المادة.



الجمهورية



- قال مرجع بارز مُمازحاً عن الإنجاز الذي تعتمد أحد الشخصيات أن ينسبه إليه : يبدو أنه عَاصَر العهد الجيولوجي الأول الذي ادّى إلى انفصال صخرة الروشة عن بيروت.



- صارحَ نائب مستقل أحد المعنيين باستحقاق أساسي بأنّ عدم دعمه له يعود إلى أن لديه صبغة فاقعة لناحية علاقاته الخارجية.



- راجَت معلومات ان أحد الأحزاب واصل الإلتزام بالمنح المدرسية لطلاب إحدى الجامعات التي يتمتع فيها بنفوذ كبير ومعظم هؤلاء هم من منطقة معيّنة.





اللواء



- ربطت مصادر دبلوماسية بين إعلان دولة كبرى رغبتها في رعاية المفاوضات البحرية بين لبنان وسوريا، وتأجيل زيارة الوفد اللبناني إلى أجل غير مسمى!



- لم يعرف ما إذا كان مناصرو حزب بارز سيشاركون في عراضة الوداع الرئاسية، أم الإكتفاء بزيارة مع وفد رفيع الى مقر الإقامة الجديد.



- استفسر ملحقون عن مصدر مخاوف بعض الجهات من تطورات أمنية، إذا ما وقعت «الفوضى الدستورية» التي تحدَّث عنها التيار الحاكم لتاريخه..





نداء الوطن



- لوحــظ أن نائبــا انتقد صباحا القوى التي تحمل بعض المعارضين مسؤولية عدم الاتفاق على مرشح واحد، ليعود وينقلب بعد أقل من ســاعة على موقفه، ويبدل في تصويته من مرشح الى آخر، وينتهي به الأمر الى الدعوة للاتفاق على مرشح آخر.



- رغــم الآراء المخالفــة لمستشــاري اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت، أصر وزير الأشــغال على إخضــاع صفقات هــذه اللجنة لرقابــة هيئة الشـراء العام ما اعتبـر خطــوة متقدمــة لأن صفقات هذه اللجنة كانت خارج الرقابة منذ إنشائها.



- أكد أحد نواب كتلة نيابية لم تحســم قرارهــا الرئاسي أن الكتلة تميل الى ترشــيح النائب نعمة إفرام، على قاعدة أن الأخير سلّف النائب ميشال معوض، على أمل أن يدعمه النائب الزغرتاوي ومن معه.

البناء



- تقول مصادر وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية أبلغت واشنطن عزمها بيع محفظتها من السندات الأميركية إذا تم اتخاذ أي إجراءات تقييدية أو عقابية بحق أوبك على خلفية النزاع القائم حول قرار أوبك تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يومياً مع أول تشرين الثاني



- قال دبلوماسي أوروبي إنه قرأ نص وثيقة الأمن القومي الأميركي الصادرة منذ أيام عدة مرات ولم يجد فيها أي جواب حول كيفية التصدي لأزمة الطاقة التي كانت دائماً ولا تزال محوراً رئيسياً في أهداف استراتيجية الأمن القومي الأميركي، ولكن مع فارق أن الخطط السابقة أخفقت ولا خطة بديلة.





الانباء



- لم تنجح محاولات جر مرجعية سياسية الى نزاع على حصة حكومية رغم توافر عناصر النزاع.



- يلجأ فريق سياسي الى نشر عدد من الإشاعات بطريقة مبتذلة بحق ناشطين وإعلاميين مناوئين له بعد الفشل في قمعهم بطرق قانونية.