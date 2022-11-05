أسرار الصحف 05-11-2022

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نُقل أن مرجعاً مسيحياً بارزاً حسم خياره من التفاهم أمام زوّار، ومعظمهم من مرجعيات وقيادات مسيحية، عندما شدد على “ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس، ولن نسمي أحداًتحاول وسائل إعلام مقربة من حزب “ممانع”، الإيحاء بأن مرجعاً سياسياً يسير مع مرجعية نيابية لانتخاب رئيس تيار ونائب سابق من باب التشويش عليهتدقق جهات لبنانية ودولية بأسماء الأشخاص المعفو عنهم بموجب مراسيم عفو خاص رئاسية، لجهة أسباب العقوبة، وطبيعة الأفعال المنسوبة لهؤلاء..تعرَّض وزير سيادي لانتقادات واسعة، بعضها بقي خارج الأضواء، على خلفية إدارة ملف الرواتب، وما أحاط بالتأخير من ملابسات ومعطيات.توقف الاتصال أو يكاد بين مرجع كبير وآخر روحي على خلفية التباين في ما خصَّ مقاربة الاستحقاق الرئاسي!يرجّح أنّ تصل إلى لبنان خلال هذا الشهر الدفعة الأخيرة من الفيول العراقي نظراً لعدم حماسة العراقيين لتجديد العقد فيما يتردد أنّ تحقيقات قد تبدأ على خلفية هذا الملف للتدقيق في شبهات فساد قد طالته من الجانب العراقي.أحرجت سفيرة غربية وزيراً حالياً بعد طلبه اليها الانضمام الى الصف الأمامي في أحد المؤتمرات الصحافية المعنية بالسفارة بشكل مباشر، ولكن رغم إصرار الوزير، بقيت السفيرة خلف الأضواء رافضةً الاقتراب من المنصة الأمامية.تبيّن أنّ تياراً سياسياً يشهد خلافات صامتة بين قياديين بارزين يحاول كلّ منهم ملء غياب زعيم التيار على طريقته.رئيس فريق سياسي معني يلتزم الصمت تجاه حادثة تستدعي الكثير من التوضيحات منه.بعد مرور الأسبوع الأول من نهاية العهد السابق تبين بالممارسة أن جميع الوزراء يستطيعون الاستمرار بتصريف الأعمال ومتابعة أعمالهم ولا قيمة دستورية أبداً لتوقيع استقالة الحكومة.