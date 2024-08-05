الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 5-8-2024
اسرار
2024-08-04 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 5-8-2024
النهار
سجل في بكركي حضور لافت لرئيس الحكومة الأسبق حسان دياب الذي نادراً ما يشارك في مناسبات رسمية وعامة.
لوحظ أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية جلس بقرب النائب جبران باسيل والتقط الصور مع منافسه الآخر قائد الجيش خلال قداس التطويب في بكركي.
يقول نائب بقاعي ان اقتراح انشاء محافظة جديدة للبقاع الغربي وراشيا قد يكون سقط في مهده اذ ليس له من مبرر واضح ولا يبنى على دراسة جدوى انمائية واجتماعية ولم تناقش الفكرة مع نواب المنطقة على الأقل قبل الاعلان عنها، اضف الى ذلك انها تتطلب تنظيما كبيرا تعجز عنه حاليا الدولة التي لم تطبق قانون انشاء محافظة جبيل وكسروان حتى الساعة.
قال ناشط في "تيار المستقبل" إن زيارة بهاء الحريري الى لبنان أفادت التيار الأزرق ورئيسه لأنها أثبتت لمن يعنيهم الأمر أن لا بديل من الرئيس سعد الحريري وأن كل الرهانات البديلة قد سقطت.
الأنباء
اجراءات احترازية ملموسة في العديد من الهيئات الخارجية وبعضها بعيداً من الإعلام.
الديار
وصل وفد امني اميركي الى ايران بوساطة عمانية لمحاولة التهدئة وفي الوقت ذاته لتحذير القادة الايرانيين من الانخراط بحرب كبرى يسعى لها رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو مدعوما من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الاميركية. وهذا الامر كشفه مصدر رفيع في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني لوسائل الاعلام.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
الصحف
5-8-2024
أسرار الصحف 4 آب 2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-08-04
أسرار الصحف 4 آب 2024
اسرار
2024-08-04
أسرار الصحف 4 آب 2024
0
اسرار
2024-08-02
أسرار الصحف 03/08/2024
اسرار
2024-08-02
أسرار الصحف 03/08/2024
0
اسرار
2024-08-01
أسرار الصحف 2-8-2024
اسرار
2024-08-01
أسرار الصحف 2-8-2024
0
اسرار
2024-07-31
أسرار الصحف 1-8-2024
اسرار
2024-07-31
أسرار الصحف 1-8-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-08-04
أسرار الصحف 4 آب 2024
اسرار
2024-08-04
أسرار الصحف 4 آب 2024
0
اسرار
2024-08-02
أسرار الصحف 03/08/2024
اسرار
2024-08-02
أسرار الصحف 03/08/2024
0
اسرار
2024-08-01
أسرار الصحف 2-8-2024
اسرار
2024-08-01
أسرار الصحف 2-8-2024
0
اسرار
2024-07-31
أسرار الصحف 1-8-2024
اسرار
2024-07-31
أسرار الصحف 1-8-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:03
المقاومة الإسلامية تنعى علي غالب شقير "جهاد" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان
آخر الأخبار
04:03
المقاومة الإسلامية تنعى علي غالب شقير "جهاد" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2024-07-10
المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2024-07-10
المعنيون يعملون على ايجاد مخارج لأزمة الكهرباء... اليكم التفاصيل
0
منوعات
2024-07-26
في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!
منوعات
2024-07-26
في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!
0
موضة وجمال
2024-08-01
"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)
موضة وجمال
2024-08-01
"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:08
عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة
أخبار لبنان
04:08
عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
0
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
0
أخبار دولية
13:40
إيران ستضرب إسرائيل... وعمّان وواشنطن تتوسطان
أخبار دولية
13:40
إيران ستضرب إسرائيل... وعمّان وواشنطن تتوسطان
0
أخبار دولية
13:40
حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة
أخبار دولية
13:40
حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة
0
أخبار لبنان
13:31
جروح أهالي الضحايا حملوها في تحركات إنطلقت من محطات عدة... هذه تفاصيلها
أخبار لبنان
13:31
جروح أهالي الضحايا حملوها في تحركات إنطلقت من محطات عدة... هذه تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
05:47
"مات دماغها لكن قلبها لم يستسلم"... هذا ما حصل مع لارا حايك بانفجار 4 آب: "بعرف ليش بعدك نايمي يا إختي"! (فيديو)
اخبار البرامج
05:47
"مات دماغها لكن قلبها لم يستسلم"... هذا ما حصل مع لارا حايك بانفجار 4 آب: "بعرف ليش بعدك نايمي يا إختي"! (فيديو)
2
خبر عاجل
05:09
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
خبر عاجل
05:09
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
3
آخر الأخبار
01:08
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية
آخر الأخبار
01:08
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية
4
صحف اليوم
23:53
منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:53
منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)
5
أخبار دولية
08:01
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات
أخبار دولية
08:01
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات
6
آخر الأخبار
11:26
هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل
آخر الأخبار
11:26
هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل
7
اخبار البرامج
07:37
"حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير"... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)
اخبار البرامج
07:37
"حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير"... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)
8
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More