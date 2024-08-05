أسرار الصحف 5-8-2024

النهار



سجل في بكركي حضور لافت لرئيس الحكومة الأسبق حسان دياب الذي نادراً ما يشارك في مناسبات رسمية وعامة.



لوحظ أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية جلس بقرب النائب جبران باسيل والتقط الصور مع منافسه الآخر قائد الجيش خلال قداس التطويب في بكركي.



يقول نائب بقاعي ان اقتراح انشاء محافظة جديدة للبقاع الغربي وراشيا قد يكون سقط في مهده اذ ليس له من مبرر واضح ولا يبنى على دراسة جدوى انمائية واجتماعية ولم تناقش الفكرة مع نواب المنطقة على الأقل قبل الاعلان عنها، اضف الى ذلك انها تتطلب تنظيما كبيرا تعجز عنه حاليا الدولة التي لم تطبق قانون انشاء محافظة جبيل وكسروان حتى الساعة.



قال ناشط في "تيار المستقبل" إن زيارة بهاء الحريري الى لبنان أفادت التيار الأزرق ورئيسه لأنها أثبتت لمن يعنيهم الأمر أن لا بديل من الرئيس سعد الحريري وأن كل الرهانات البديلة قد سقطت.



الأنباء



اجراءات احترازية ملموسة في العديد من الهيئات الخارجية وبعضها بعيداً من الإعلام.



الديار



وصل وفد امني اميركي الى ايران بوساطة عمانية لمحاولة التهدئة وفي الوقت ذاته لتحذير القادة الايرانيين من الانخراط بحرب كبرى يسعى لها رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو مدعوما من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الاميركية. وهذا الامر كشفه مصدر رفيع في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني لوسائل الاعلام.