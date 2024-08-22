أسرار الصحف 22-8-2024

النهار



- أثار الجدال بين وزير الاعلام ومسؤول الاعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" استهجان كثيرين نظراً الى المستوى الكلامي الذي غرّد به الأخير متوجهاً الى الوزير زياد مكاري.



- زار مسؤول أوروبي بيروت في الأيام الأخيرة والتقى عدداً من السياسيين والأمنيين بعيداً عن الاعلام وقد نقل تحذيرات جدية من قرب وقوع حرب واسعة.



- انتقل كثيرون من سكان الضاحية الجنوبية الى مناطق بعبدا وعين الرمانة وفرن الشباك وصولاً الى القرى الشيعية في قضاء جبيل وعادت عائلات الى قرى جنوبية بعيدة نسبياً عن الخطر الاسرائيلي.



- علق وزير سابق على كلام وزير الطاقة بأن لبنان ينتج الكرامة ويصدّرها الى العالم، داعياً اياه الى انتاج الكهرباء من ضمن اختصاصه بدل التلهي بخطب سياسية ومزايدات لا تنفع.



- يشكل مرجع سياسي لجاناً، ويستعين ببعض الموظفين الكبار المتقاعدين، في مواكبة ومتابعة التطورات، وخلية الأزمة التي تجتمع على مدار الساعة تحسباً لأي حدث قد يحصل.



- تردد أنه تم توقيف أحد موظفي وزارة التربية المتهمين بتسريب مسابقات الامتحانات الرسمية لقاء أموال تقاسمها مع آخرين.

- بعد اثارة طائفية لبيع عقار في بلدة كسارة قرب زحلة، سأل مرجع سياسي في مجلسه عما يمكن ان يحصل في عملية تطويع 1500 عسكري التي اقرها مجلس الوزراء في حال النقص في العديد الذي يؤمن التوازن الطائفي.





الجمهورية



- لم يفقد رئيس دولة عظمى الأمل في اقناع رئيس وزراء متعنت بإظهار المزيد من المرونة في صفقة حساسة.



- توقع مسؤول حزبي أن يستمر التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل بنسبة اكبر فترة طويلة.



- قدم الجانب الاسرائيلي خريطة توضح تقليص إسرائيل لبعض قواتها في ممر فيلادلفيا ولكن مع إبقائها منتشرة على طول الممر، رفضها المصريون.



- أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن خريطة انتشار قواتها على الحدود بين مصر وغزة غير قابلة للتطبيق.



- انزعج رئيس غربي من كلام وزير خارجيته لأنه يخالف تعليماته في الوساطة.





اللواء



- تجدد الرهان في دوائر عدة، على ربط مصير الحرب في غزة والإقليم بنتائج الانتخابات الأميركية.



- يحاول وسطاء احتواء خلاف بين تنظيم في مدينة جنوبية كبرى، وحزب كان حليفاً، قبل تدهور العلاقة قبل الانتخابات وبعدها.



- بدأت شائعات تنتشر عن قرب الحرب الواسعة، من دون الاستناد الى معطيات والهدف إشاعة أجواء بلبلة وضغط نفسي.





البناء



- قالت مصادر إعلامية أميركية تتابع التنافس الانتخابي بين المرشحين دونالد ترامب وكامالا هاريس إن خطاب ترامب التهكمي الساخر والاستعراضي الذي كان يحقق له المزيد من النقاط في مواجهة الرئيس جو بايدن يتسبّب له بخسارة النقاط أمام كمالا هاريس وإن مقولة لو كنتُ رئيساً لما حدثت حرب أوكرانيا ولما حدثت 7 أكتوبر صارت مصدراً للسخرية متوقعة فوزاً ساحقاً لهاريس ما لم يعدل ترامب خطابه جذرياً.



- قال مرجع سياسي بارز إن تورّط عدد من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين المناوئين للمقاومة بالترويج لنظرية حرب إسرائيلية وشيكة جاء على خلفيّة ما سمعوه من وزير خارجية فرنسا خلال زيارته الأخيرة وما يكرّره السفير الفرنسي بعد مغادرة الوزير. ووضع المرجع السياسي هذه الحملة في إطار تنفيذ مهمة استخبارية تتصل بالحرب النفسية المطلوب من هؤلاء خوضها أملاً بالتأثير على توقيت قرار المقاومة بالردّ المنتظر على اغتيال أحد قادتها البارزين فؤاد شكر.





الأنباء



- سجلت الساعات الماضية أسلوباً غير معتاد في التخاطب السياسي على مستوى المسؤولين، في انحدار غير لائق للتعامل بين الفرقاء مهما كانت الخصومة.