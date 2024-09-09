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اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
اسرار
2024-09-08 | 23:46
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اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
النهار
وجه مرجع حكومي انتقادا قاسيا للمسؤولين في وزارة الاتصالات على خلفية التسويق لوضع خطة طوارئ في حال توسعت الحرب بهدف تأمين استمرار الاتصالات للمراكز الحيوية. يأتي ذلك، بعدما تعطل خط اتصال الطوارئ 140 للصليب الاحمر عن نصف سكان لبنان السبت الماضي في يوم عادي في بيروت وجبل لبنان دون توضيح سبب العطل.
يشكو مرجعان كبيران من اداء موظف في موقع مدير عام واتهامه بتغليب مصلحته الشخصية والمالية ولو على حساب زملاء له من العاملين في وزارته.
قررت قطر وبتوجيه من الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استمرار دولته في دعم الجيش وتقديم الهبة المالية للدفعة الشهرية للضباط والجنود في المؤسسة. وتلقى هذه الخطوة القديمة – الجديدة ارتياحا عند مختلف القوى السياسية والكتل النيابية.
لم تحسم قيادتا حركة ” أمل” وحزب الله” بعد الاسم الذي ستخوض بواسطته انتخابات نقيب الصيادلة ويأتي النقيب مسلما في الدورة المقبلة بناء على عرف تعتمده النقابة.
الجمهورية
اُعِدّت ثلاثة مخارج لقضية حسّاسة ودقيقة تداركاً للأسوأ إن عبرت هذه السنة من دون انتخاب رئيس للجمهورية.
يُسجّل انقطاع اتصالات السياسية كلياً بين حزبَين كبيرَين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وتؤكّد شخصية قيادية أنّ أي اتصالات لن تحصل بين الجانبَين لإعادة وصل ما انقطع أو للطلاق بينهما إلّا قبَيل محطتَي انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات النيابية في حال تعذّر على المجلس الحالي انتخاب رئيس جمهورية جديد.
تتجّه مجموعة نيابية إلى التواصل مع نواب مستقيلين لاجتذابهم إلى الإنضواء في كتلة نيابية مستقلة يطمحون إلى أن تكون مؤثرة في اتجاه التعجيل بإنجاز استحقاق حساس قبل السنة الجديدة.
اللواء
لوحظ أن توقيت مذكرة توقيف رياض سلامة “تزامن” مع وجود قطب حكومي في إجازة قصيرة لبضعة أيام خارج لبنان!
فوجىء حلفاء وخصوم رئيس حزب مسيحي بمضمون الخطاب الرئيسي الذي من المفترض أن”يُعدَّه بعناية” ويلقيه بمناسبة سنوية، لأنه لم يُحاك مستوى التحديات التي يواجهها البلد بسبب إستمرار الفراغ الرئاسي!
أُصيبت الجهود الخارجية لتبريد الجبهة على الحدود اللبنانية بعد رد حزب الله، بنكسة أدت إلى توسيع رقعة القصف من الحزب وتكثيف الغارات العنيفة من الجانب الإسرائيلي!
البناء
يعتقد خبراء عسكريّون أن عملية الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بما تمثل كتعبير عن الغضب الشعبي الأردني الذي يفوق قدرة الأجهزة الأمنية الأردنية على ضمان أمن الكيان عبر الحدود تطرح على القيادة العسكرية والأمنية في الكيان تحدّيات بحجم نشر فرقتين عسكريتين لضمان حد أدنى من الحضور على امتداد 360 كلم. وهذا له انعكاسات على خيارات الحرب في لبنان وغزة والضفة الغربية وتفرض تقييد حركة العبور للشاحنات خصوصاً خشية احتوائها على مخابئ أسلحة ومتفجّرات وذخائر. وهذا يعني خسارة الخط البري الذي يستخدمه الكيان لتعويض إغلاق البحر الأحمر أمام تجارته.
يعتقد خبراء في شؤون الكيان وتكوينه العرقيّ والعقائديّ والسياسيّ أن مصير حكومة بنيامين نتنياهو بدأ بالتداعي وأن ثلاث كتل مرشحة للخروج من دعم الائتلاف الحاكم في الكنيست تحت ضغط تصاعد الأزمات التي تضغط على وحدة الحكومة والكتل الداعمة لها وهي أزمة تجنيد الحريديم التي تثير حزبين هما شاس ويهودية توراة اللذين يملكان 18 عضواً في الكنيست وقد بدأت مواقفهما تتجه لدعم صفقة تبادل أسرى توقف الحرب، وأزمة الشروط التفاوضية التي تثير وزير الحرب يوآف غالانت ونواباً يؤيّدونه في تكتل الليكود، حيث كشف الانقسام حول تعديلات النظام القضائي عن تأييد اثنين من نواب الليكود لمواقفه.
الأنباء
زيارات خارجية مرتقبة وإن كانت غير مجدولة بعد بانتظار ظروف سياسية مؤاتية.
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