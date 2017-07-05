هكذا بدت نقاشات جلسة الحكومة...وهذا ما طالب به وزير المال

نقاشات الحكومة ظلت مضبوطة

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" انّ النقاشات التي حصلت داخل مجلس الوزراء أمس ظلت مضبوطة ولم تتحول سجالات حادة، خصوصاً في ملفّي النزوح وإطلاق النار العشوائي. علمت "انّ النقاشات التي حصلت داخل مجلس الوزراء أمس ظلت مضبوطة ولم تتحول سجالات حادة، خصوصاً في ملفّي النزوح وإطلاق النار العشوائي.

وذكرت مصادر وزارية انّ المجلس تجنّب وسيتجنّب ايّ تفجير يمكن ان تحدثه مقاربة الملفات الخلافية، وهذا الامر متّفق عليه من الآن وحتى الانتخابات النيابية.

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من جهتها، اشارت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" الى إنه على رغم حماوة المواضيع المطروحة في الجلسة فإنّ النقاش حافظ على هدوئه المعتاد، وتحديداً في ملفي اللاجئين وكلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وكشف وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية" انه طلب من مجلس الوزراء تخصيص جلسة استثنائية لبحث الوضعين المالي والاقتصادي، وقال: «شددنا على الالتفاف حول الجيش وعدم السماح بخروق تؤثر على مسار عمله، وطالبنا بالتشدد أكثر في الاماكن التي تشهد تقصيراً من الاجهزة الامنية وخصوصاً في بعلبك ـ الهرمل".

من جهته، أكد وزير التربية مروان حمادة لـ"الجمهورية" أنهم مع عودة آمنة للنازحين وليس قسرية وفق الأصول الدولية، مشددا على عدم القبول بأن ينتقل النازحون الى السجون السورية.