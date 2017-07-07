كشفت معلومات لصحيفة، أن ساعة الحسم في عرسال اقتربت كثيرا.وفي المعلومات أن الاستعدادات لتطهير ما تبقّى من الجرود من إرهابيي "جبهة النصرة" و"داعش" اكتملت، في انتظار تحديد الساعة الصفر.