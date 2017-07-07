صحف اليوم
07 تموز 2017
Back

ساعة الحسم في عرسال اقتربت...كثيرا!

في انتظار تحديد قيادة المقاومة الساعة الصفر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار المقاومة, جبهة النصرة, داعش,عرسال, في انتظار تحديد قيادة المقاومة الساعة الصفر...
episodes
ساعة الحسم في عرسال اقتربت...كثيرا!
كشفت معلومات لصحيفة "الأخبار"، أن ساعة الحسم في عرسال اقتربت كثيرا.

وفي المعلومات أن الاستعدادات لتطهير ما تبقّى من الجرود من إرهابيي "جبهة النصرة" و"داعش" اكتملت، في انتظار تحديد الساعة الصفر.
الإعلان
إقرأ أيضاً