صحف اليوم
07 تموز 2017
07/07/2017 05:52:41
ساعة الحسم في عرسال اقتربت...كثيرا!
في انتظار تحديد قيادة المقاومة الساعة الصفر...
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LBCI News Lebanon
كشفت معلومات لصحيفة
"الأخبار"
، أن ساعة الحسم في عرسال اقتربت كثيرا.
وفي المعلومات أن الاستعدادات لتطهير ما تبقّى من الجرود من إرهابيي "جبهة النصرة" و"داعش" اكتملت، في انتظار تحديد الساعة الصفر.
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