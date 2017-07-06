صحف اليوم
06 تموز 2017
06/07/2017 22:56:53
حزب الله سيسلم مناطق محررة للجيش
على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية
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LBCI News Lebanon
افادت معلومات لصحيفة
"الأخبار"
أن حزب الله سيعمد، بعد انتهاء معركة عرسال، الى تسليم المناطق المحررة للجيش على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية لتكون في عهدة الدولة اللبنانية، وبما يتيح لمقاتلي الحزب التفرغ لجبهات أخرى.
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