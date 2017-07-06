صحف اليوم
06 تموز 2017
Back

حزب الله سيسلم مناطق محررة للجيش

على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال, الجيش ,حزب الله, على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية
episodes
حزب الله سيسلم مناطق محررة للجيش
افادت معلومات لصحيفة "الأخبار" أن حزب الله سيعمد، بعد انتهاء معركة عرسال، الى تسليم المناطق المحررة للجيش على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية لتكون في عهدة الدولة اللبنانية، وبما يتيح لمقاتلي الحزب التفرغ لجبهات أخرى.
الإعلان
إقرأ أيضاً