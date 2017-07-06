حزب الله سيسلم مناطق محررة للجيش

افادت معلومات لصحيفةأن حزب الله سيعمد، بعد انتهاء معركة عرسال، الى تسليم المناطق المحررة للجيش على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية لتكون في عهدة الدولة اللبنانية، وبما يتيح لمقاتلي الحزب التفرغ لجبهات أخرى.