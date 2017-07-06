صحف اليوم
06 تموز 2017
06/07/2017 23:28:12
ما الذي كشفه النائب العام المالي علي ابراهيم عن قضية عبد المنعم يوسف...
شبهة في القرار...
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LBCI News Lebanon
كشف النائب العام المالي علي ابراهيم لصحيفة
"الاخبار"
أنه استأنف القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة عن عبد المنعم يوسف، معتبراً أن هناك "شبهة في القرار باعتبار أنّ هناك إهمالاً وظيفياً ثابتاً قام به يوسف تسبب بهدر المال العام."
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