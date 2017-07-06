ما الذي كشفه النائب العام المالي علي ابراهيم عن قضية عبد المنعم يوسف...

كشف النائب العام المالي علي ابراهيم لصحيفةأنه استأنف القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة عن عبد المنعم يوسف، معتبراً أن هناك "شبهة في القرار باعتبار أنّ هناك إهمالاً وظيفياً ثابتاً قام به يوسف تسبب بهدر المال العام."