صحف اليوم
06 تموز 2017
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ما الذي كشفه النائب العام المالي علي ابراهيم عن قضية عبد المنعم يوسف...

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ما الذي كشفه النائب العام المالي علي ابراهيم عن قضية عبد المنعم يوسف...
كشف النائب العام المالي علي ابراهيم لصحيفة "الاخبار" أنه استأنف القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة عن عبد المنعم يوسف، معتبراً أن هناك "شبهة في القرار باعتبار أنّ هناك إهمالاً وظيفياً ثابتاً قام به يوسف تسبب بهدر المال العام."
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