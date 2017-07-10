صحف اليوم
10 تموز 2017
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من غرائب الموازنة...مبالغ طائلة على الاثاث والمفروشات والجمعيات الوهمية

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من غرائب الموازنة...مبالغ طائلة على الاثاث والمفروشات والجمعيات الوهمية
كشف النائب ابراهيم كنعان لصحيفة "الاخبار" أنه من أبرز قوانين البرامج المستغرب وجودها ضمن الموازنة تلك المتعلقة بإنفاق وزارة الاتصالات 450 مليار ليرة لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة وملحقاتها والخدمات المرافقة.

اضافة الى ذلك، المساهمات المدفوعة لجهات خاصة وتبلغ 382 مليار ليرة وذلك وسط حديث عن جمعيات وهمية، وجمعيات "لا نعرف لماذا ندفع لها" بحسب كنعان.
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ومن البنود المعلّقة، بند المستشارين والتعويضات الإضافية والمكافآت وسواها والذي يصل إلى 168 مليار ليرة.

وبحسب كنعان، تبيّن أن هناك 445 مليار ليرة تُدفع سنوياً على بنود الأثاث والمفروشات والتجهيزات والمعلوماتية. 
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