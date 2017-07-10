المؤسسة العسكرية لم تتأثر بالحملة عليها...والجيش سيواصل مهمته بزخم كبير

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اكدت مصادرلصحيفة "الجمهورية" أنّ لقاء الرئيس سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف أمس في السراي وما تخلله من إيجابيات كبرى ردّ على المصطادين بالماء العكر، ونأى بالجيش عن التجاذبات السياسية وحملات التحريض التي يختلقها البعض.وأشارت المصادر الى ان قائد الجيش لمس دعماً سياسياً مطلقاً لإكمال المعركة ضد الارهاب. واوضحت "انّ ما حمله العماد عون الى اللقاء مع الحريري، لم يكن تقريراً بنتائج التحقيق، إنما بعض المعطيات، في حين انّ التحقيق ما زال مستمراً وستصدر نتائجه قريباً".وأكدت المصادر "انّ هذا الدعم السياسي المطلق، سيدفع الجيش الى استكمال مهمته الأمنية في مكافحة الارهاب والمحافظة على الامن التي لم تتوقف اصلاً، ولم تتأثر بالحملة على المؤسسة العسكرية، والجيش سيواصل مهمته بزخم كبير هذه المرة".