لقاء قريب بين جنبلاط والحريري

اتصال بين الحريري وجنبلاط وهذا ما دار بينهما

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LBCI News Lebanon

أفادت صحيفة "الجمهورية" انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط نقل الى الرئيس سعد الحريري في الاتصال الهاتفي بينهما مساء أمس ارتياحه لمواقفه بعد لقاء قائد الجيش لِما حملته من مؤشرات مطمئنة، واتفقا على عقد لقاء قريب بينهما.