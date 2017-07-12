صحف اليوم
12 تموز 2017
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المرحلة الأخيرة من التشكيلات الديبلوماسية: سفير لبنان لدى السعودية أميناً عاماً؟

سيعيّن سفراء شيعة في الكويت وكوبا وبغداد بدل أبو ظبي وكولومبيا وعُمان Lebanon, news ,lbci ,أخبار بغداد, كوبا ,الكويت ,سيعيّن سفراء شيعة في الكويت وكوبا وبغداد بدل أبو ظبي وكولومبيا وعُمان
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المرحلة الأخيرة من التشكيلات الديبلوماسية: سفير لبنان لدى السعودية أميناً عاماً؟

أوضحت مصادر "وزارة الخارجية" لصحيفة "الاخبار" انّ الجزء المتعلق بالمداورة الطائفية بين السفارات "انتهينا منه"، ولكن الخلاف لا يزال حول الشقّ الخاص بالتصنيفات (الترقيات)، ومن هم الديبلوماسيون الذين سيُرفّعون من الفئة الثالثة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى وهذه المرحلة "ستأخذ القليل من الوقت".

 
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ومن جهة أسماء السفراء الذين سيرأسون البعثات في الخارج، "فيُمكن الانتهاء منها في غضون ٢٤ ساعة"، علماً بأنّ مصادر أخرى مطّلعة على الملف تدعو إلى "عدم الاستخفاف بهذا الشقّ"، كونه يتضمّن مطالب يصعب تحقيقها، كـ"محاولة القوات اللبنانية الحصول على 3 سفارات مهمّة لكل من إبراهيم عساف وهلا كيروز وميلاد نمور".

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