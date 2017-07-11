الحريري في ذكرى تفجير الياس المر: مخطط أسود لتفريغ لبنان من رجالاته

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اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرّض لها نائب رئيس الحكومة السابق الصديق الياس المر ،ونجا منها بأعجوبة، لم تكن منفصلة عن مسلسل الاغتيالات الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والعديد من شخصيات ورموز ثورة الأرز، وإنما كانت ضمن مخطط أسود لتفريغ لبنان من رجالاته الداعين لوحدته واستقراره.ولفت، في حديث الى""،الى أن مثل هذه الذكرى وما يماثلها من محطات، لا تزال ماثلة في الأذهان، وتشكّل حافزاً لكل اللبنانيين لكي يتجاوزوا خلافاتهم ويجتمعوا على حماية وطنهم وتقديم مصلحته على أي مصالح خارجية.