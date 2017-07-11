الجميل في ذكرى محاولة اغتيال الياس المر: تضحياتكم لم تعد حادثة مأسوية تخيفنا

الجميل: من أراد اغتيال قياداتنا أراد من خلال فعلته اغتيال لبنان

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LBCI News Lebanon

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن من أراد اغتيال قياداتهم أراد من خلال فعلته اغتيال لبنان، والديموقراطية في لبنان ومؤسساته الدستورية ليحبط شعبه ويخيف سياسييه ويجبر قادة الرأي فيه على الإذعان، والشعب على الإستسلام للأمر الواقع، ويقضي على منطق الدولة ويمنعه من أن يكون الحُكم والحَكَم بعد سنوات طويلة تسلط فيها الإحتلال والوصاية على قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

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