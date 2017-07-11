الجميل في ذكرى محاولة اغتيال الياس المر: تضحياتكم لم تعد حادثة مأسوية تخيفنا

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن من أراد اغتيال قياداتهم أراد من خلال فعلته اغتيال لبنان، والديموقراطية في لبنان ومؤسساته الدستورية ليحبط شعبه ويخيف سياسييه ويجبر قادة الرأي فيه على الإذعان، والشعب على الإستسلام للأمر الواقع، ويقضي على منطق الدولة ويمنعه من أن يكون الحُكم والحَكَم بعد سنوات طويلة تسلط فيها الإحتلال والوصاية على قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وقال، في حديث الى "الجمهورية"
، في ذكرى محاولة اغتيال نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر :"إن تضحياتكم لم تعد حادثة مأسوية تخيفنا، أو مجرد تاريخ نتذكره كما أراد المجرمون، لكنها تحولت أسلوب حياة ونهج عمل سياسي نستمد منه خياراتنا الوطنية، ونتطلع من خلالها الى رسم غد يستحقه أولادنا مستلهمين مواقف شهدائنا الخالدين، يداً بيد مع شهدائنا الأحياء وصولاً الى دولة القانون والمؤسسات، والى شرعية تكون المرجع الوحيد لكل اللبنانيين، والى عدالة يستحيل من دونها بناء السلام والإستقرار والمصالحة الوطنية الحقيقية".!