تأجيل الإشتباك حول آلية التعيينات

ملف آلية التعيينات أخذ نحو ساعة من البحث

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LBCI News Lebanon





واشارت "الجمهورية" الى انّ هذا الملف، الذي أخذ نحو ساعة من البحث، أصَرّ فيها وزير الخارجية جبران باسيل على عدم اعتماد الآلية، وقال: "كفى ضحكاً على بعضنا البعض، الكلّ يعلم انّ التوافق هو الذي يوصِل الاسماء الى المراكز." علمت "الجمهورية" أنّ وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"الاشتراكي" و"المردة" و"القوات اللبنانية" و"القومي"، وقفوا صفاً واحداً مع آليّة التعيينات مقابل وزراء التيار الوطني الحر والمستقبل.واشارت "الى انّ هذا الملف، الذي أخذ نحو ساعة من البحث، أصَرّ فيها وزير الخارجية جبران باسيل على عدم اعتماد الآلية، وقال: "كفى ضحكاً على بعضنا البعض، الكلّ يعلم انّ التوافق هو الذي يوصِل الاسماء الى المراكز."

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وفي هذا السياق، أوضح وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية" انهم ضبطوا الاندفاعة نحو إلغاء الآلية التي يصرّون على اعتمادها، بل على التشدّد بضوابطها اكثر.

امّا الوزير مروان حمادة فقال لـ"الجمهورية": "أكثرية مجلس الوزراء ضد التخلي عن الآلية، والجميع متفهّم لضرورات الاسراع والترشيد وربما تعديل بعض النصوص، وهي أصلاً ليست قانوناً ولا قراراً لمجلس الوزراء بل هي توجّه الى الانضباط الذاتي، بالنسبة للسلطة السياسية".