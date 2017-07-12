اقرار بند الطاقة المتجددة بالرياح...وابي خليل مرتاح

أبدى وزير الطاقة سيزار ابي خليل ارتياحه لإقرار البند المتعلق بالطاقة المتجددة بالرياح.وقال لـ"": "لقد تمّ إقرار المشروع مبدئياً بناء على طلبي، وفَوّضني مجلس الوزراء، بناء على طلبي ايضاً، بالتفاوض مع الشركات على تخفيض السعر، علماً انّ هناك ثلاث شركات موجودة تضع أسعارها، ونحن لسنا ملزمين أبداً بأن نوافق على اي رقم في المناقصة، وكل ما نهدف اليه هو تخفيض الارقام ما استطعنا للسير بهذا المشروع نحو التنفيذ، بالنظر الى إيجابيته الكبيرة على الناس".