إنقسام في "جبهة التحرير"

برزت على الساحة الفلسطينية خلافات وإنقسامات في "جبهة التحرير الفلسطينية" التي تعود الى العام 1983، وهو ما علمت بهمن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، حيث يتولّى الكلام بإسم الجبهة، أمينُها العام ناظم اليوسف المقيم في صيدا وشقيقُه عضو المكتب السياسي للجبهة صلاح اليوسف في مخيّم عين الحلوة، علماً أنهم أعضاء في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، حيث يبرز بينهم وبين مسؤول «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان محمد ياسين المقيم في الرميلة وعضو المكتب السياسي معه ومسؤول صيدا محمد فلوس، الخلاف العمودي والأفقي، حيث يتبع ياسين ومجموعته تحالف القوى الفلسطينية.