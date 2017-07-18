الهمّ اللبناني حول معركة جرود عرسال من الجهة السورية محصور بنقطتين

الهمّ الأساسي تداعياتها على الداخل اللبناني وعلى الساحة اللبنانية

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LBCI News Lebanon

إذا كان "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري حسَم قرار المعركة في جرود عرسال من الجهة السورية رغم عدم تحديده ساعة الصفر، وحدّد مهلة زمنية بحدود الأسبوع الى 10 أيام لتنتهي المعركة في حساباته، يبقى الهمّ الأساسي تداعياتها على الداخل اللبناني وعلى الساحة اللبنانية.

الجمهورية" أنّ الهمّ اللبناني محصور بنقطتين أساسيتين: في هذا الإطار، تؤكد مصادر متابعة لـ"" أنّ الهمّ اللبناني محصور بنقطتين أساسيتين:

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الأولى هي المهمة المكلّف بها الجيش وهي تأمين خط الجبهة، علماً أنه ليس مشاركاً في التحالف بين الحزب والجيش السوري، إلّا أنّ ذلك لا يمنعه من القيام بالمهام الموكلة إليه تحت غطاء سياسي كامل أمَّنته له الحكومة اللبنانية، وقد حدّد مهمّاته بثلاث نقاط، وهي حماية خط الجبهة وعدم السماح بوصول أيّ تسَلّل باتجاه مواقعه، إضافةً إلى حماية عرسال والقرى اللبنانية المتاخمة لخط الجبهة، وتأمين بقعة عملياته التي تشمل المخيّمات السورية المقابلة لمواقعه والمنتشرة في الجرود سواء في مدينة الملاهي وغيرها حيث يفوق عدد المدنيين الـ 50 ألفاً.

أمّا النقطة الثانية الأساسية، فهي المخاوف من نزوح النساء والأطفال من المخيمات المنتشرة في الجرود في اتّجاه المدينة إذا اشتدّت المعارك، وفي هذا الإطار لا تستطيع الدولة إغلاقَ الحدود، بل إنّها مضطرة الى فتحِ المعابر لدخول هؤلاء الأشخاص الى المخيمات، سواء في محيط عرسال أو في داخلها.