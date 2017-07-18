صحف اليوم
18 تموز 2017 - 23:02
18/07/2017 23:02:03
إليكم بنود "السلسلة" كما أقرّت
أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب
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LBCI News Lebanon
نشرت "الجمهورية" أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب، التي جرى إقرارها في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.
*** لقراءة البنود،
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