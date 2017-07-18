صحف اليوم
18 تموز 2017 - 23:02
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إليكم بنود "السلسلة" كما أقرّت

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إليكم بنود &quot;السلسلة&quot; كما أقرّت
نشرت "الجمهورية" أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب، التي جرى إقرارها في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.
 
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