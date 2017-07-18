إليكم بنود "السلسلة" كما أقرّت

أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس الوزراء, لبنان,سلسلة الرتب والرواتب,أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب

LBCI News Lebanon

نشرت "الجمهورية" أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب، التي جرى إقرارها في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.

إضغط هنا *** لقراءة البنود،