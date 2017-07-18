ساعة الصفر لمعركة عرسال رهن إشارة...

تسير التحضيرات اللوجستية والعسكرية لمعركة تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع في السلسلة الشرقية على قدمٍ وساق، ليبقى موعد انطلاق العمليات العسكرية مبهماً حتى الساعة.
واشارت مصادر معنية بمعركة تحرير الجرود من عصابات "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابية في حديث الى "الاخبار" الى أن الساعة الصفر لانطلاق الهجوم رهن إشارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
من جهتها، أكدت مصادر أمنية لـ"الأخبار
" أن النازحين في جرود عرسال، والذين يراوح عددهم بين 7 و10 آلاف نازح في محلة العجرم ووادي حميد، سيتم حمايتهم ولن يسمح للمسلحين من الأعالي بالاقتراب من المخيمات، حرصاً على سلامتهم.