ساعة الصفر لمعركة عرسال رهن إشارة...

التحضيرات اللوجستية والعسكرية تسير لمعركة تحرير جرود عرسال

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LBCI News Lebanon

تسير التحضيرات اللوجستية والعسكرية لمعركة تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع في السلسلة الشرقية على قدمٍ وساق، ليبقى موعد انطلاق العمليات العسكرية مبهماً حتى الساعة.

واشارت مصادر معنية بمعركة تحرير الجرود من عصابات "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابية في حديث الى "الاخبار" الى أن الساعة الصفر لانطلاق الهجوم رهن إشارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

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