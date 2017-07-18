"كوريدور آمن" للبنان الى الأردن... بند من بنود الاتفاق الروسي الأميركي

البند يتعلّق بإنشاء طريق تجاري بَرّي آمن

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" أن ضمن الإتفاق، يوجد بند خاص يهمّ لبنان، ويتعلّق بإنشاء طريق تجاري بَرّي آمن أو "كوريدور آمن" داخل منطقة خفض التوتر. في انتظار وضوح الصورة أكثر حول الماهية النهائية الجغرافية والأمنية والعسكرية للتوافق الروسي - الأميركي حول منطقة خفض التوتر جنوب غرب سوريا، فإن مصادر مطلعة ذكرت لـ"" أن ضمن الإتفاق، يوجد بند خاص يهمّ لبنان، ويتعلّق بإنشاء طريق تجاري بَرّي آمن أو "كوريدور آمن" داخل منطقة خفض التوتر.

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وبحسب المصادر، "كوريدور آمن" يؤدّي لإعادة فتح الحدود الأردنية أمام التبادل التجاري البَرِّي مع كل من سوريا ولبنان، وذلك عبر معبر الرمثا الحدودي الأردني، علماً أن حركة التجارة البرّية هذه، كانت مُتوقفة بشكل كامل منذ نحو ثلاث سنوات.



