هكذا علّق الجميل على "إقرار الضرائب"

"الكتائب" قرر الطعن بقانون الضرائب أمام المجلس الدستوري

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LBCI News Lebanon

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "إقرار الضرائب صفقة جديدة من صفقات اهلِ السلطة الذين تجاوزوا فيها الدستورَ وآليات العمل المؤسساتي"، مشيرا الى ان الضرائب التي أقِرّت "مخالفة للدستور شكلاً ومضمونا، وهي لم تُقرّ لتمويل السلسلة وإنّما لتمويل الخزينة بما يسمح للوزراء بصرف المداخيل الجديدة لتمويل الانتخابات المقبلة".

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