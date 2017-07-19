شهيب خائف... "يا إخوان لا تستعجلوا"

هكذا علّق النائب اكرم شهيب على اقرار الضرائب...

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LBCI News Lebanon

أعرب النائب أكرم شهيّب عن خوفه، قائلا: "أنا خائف على البلد. إعتمدنا في مقارباتنا للسلة وأكلافها موضوعية وشفافية، بعيداً من الخطاب الشعبوي والمزايدات، فالسلسلة بسقف 1200 مليار، وأكدنا تمسّكَنا بهذا السقف. في الأساس نحن نَستدين لنصرف، وسنستدين أكثر لنصرفَ أكثر بعد السلسلة".

الجمهورية"، لفت شهيب إلى أن اليونان لديها أب اسمُه الإتحاد الأوروبي، ورغم هذه الأبوّة الضخمة سياسياً والغنية اقتصادياً وقَعت في عجز وما زالت فيه، مضيفا "لبنان ليس عنده أبٌ ولا أمّ ولا مصادر تمويل، فيا إخوان لا تستعجلوا، أيّ زيادة على الـ 1200 مليار يعني أنّنا ذاهبون الى مشكلة اقتصادية ومالية أكبر، ستنعكس سلباً على الوضع الاجتماعي الذي بدوره سينعكس سلباً على الوضع العام". وفي حديث لـ""، لفت شهيب إلى أن اليونان لديها أب اسمُه الإتحاد الأوروبي، ورغم هذه الأبوّة الضخمة سياسياً والغنية اقتصادياً وقَعت في عجز وما زالت فيه، مضيفا "لبنان ليس عنده أبٌ ولا أمّ ولا مصادر تمويل، فيا إخوان لا تستعجلوا، أيّ زيادة على الـ 1200 مليار يعني أنّنا ذاهبون الى مشكلة اقتصادية ومالية أكبر، ستنعكس سلباً على الوضع الاجتماعي الذي بدوره سينعكس سلباً على الوضع العام".