سفراء حزبيون في التشكيلات الدبلوماسية

المحاصصة بين التيار والقوات اللبنانية ستأتي على حساب دبلوماسيين يستحقون أن تشملهم التصنيفات

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LBCI News Lebanon

أعلن عدد من الدبلوماسيين، الذين واكبوا عمل وزارة الخارجية لسنوات طويلة، أنها المرّة الأولى التي يشهدون فيها تشكيلات دبلوماسية فيها تعيين عدد كبير من السفراء الحزبيين في بعثات العواصم الأساسية.

"الاخبار " أن المحاصصة بين التيار والقوات اللبنانية ستأتي على حساب دبلوماسيين يستحقون أن تشملهم التصنيفات (الترقيات). وعلى الرغم من أنّ مصادر الوزارة أبلغت ​"الأخبار" سابقاً أنّ من الصعب تلبية مطلب القوات اللبنانية بنيل سفارات عواصم أساسية، نالت معراب الحصة التي طالبت بها «وحبة مسك»: سليم بدورة في جنيف، إبراهيم عساف في فيينا، هالة كيروز في مدريد، ألبير سماحة في عُمان، وميلاد نمور في البحرين. فضلاً عن حصولها على نسبة من التصنيفات. وأكد الدبلوماسيون لـ" أن المحاصصة بين التيار والقوات اللبنانية ستأتي على حساب دبلوماسيين يستحقون أن تشملهم التصنيفات (الترقيات). وعلى الرغم من أنّ مصادر الوزارة أبلغت ​"الأخبار" سابقاً أنّ من الصعب تلبية مطلب القوات اللبنانية بنيل سفارات عواصم أساسية، نالت معراب الحصة التي طالبت بها «وحبة مسك»: سليم بدورة في جنيف، إبراهيم عساف في فيينا، هالة كيروز في مدريد، ألبير سماحة في عُمان، وميلاد نمور في البحرين. فضلاً عن حصولها على نسبة من التصنيفات.

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وعُقد أمس اجتماع في الخارجية، لتنقيح المسودة الأخيرة من أسماء السفراء، قبل أن يُناقش الملف اليوم في مجلس الوزراء. علماً أنّ مصادر وزارية في القوات اللبنانية قالت لـ«الأخبار» إنّ من «غير المحسوم أن تُبت التشكيلات الدبلوماسية اليوم لأن الوزراء لم يتسلموا الأسماء».