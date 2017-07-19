سفراء حزبيون في التشكيلات الدبلوماسية

أعلن عدد من الدبلوماسيين، الذين واكبوا عمل وزارة الخارجية لسنوات طويلة، أنها المرّة الأولى التي يشهدون فيها تشكيلات دبلوماسية فيها تعيين عدد كبير من السفراء الحزبيين في بعثات العواصم الأساسية.
وأكد الدبلوماسيون لـ"الاخبار
" أن المحاصصة بين التيار والقوات اللبنانية ستأتي على حساب دبلوماسيين يستحقون أن تشملهم التصنيفات (الترقيات). وعلى الرغم من أنّ مصادر الوزارة أبلغت "الأخبار" سابقاً أنّ من الصعب تلبية مطلب القوات اللبنانية بنيل سفارات عواصم أساسية، نالت معراب الحصة التي طالبت بها «وحبة مسك»: سليم بدورة في جنيف، إبراهيم عساف في فيينا، هالة كيروز في مدريد، ألبير سماحة في عُمان، وميلاد نمور في البحرين. فضلاً عن حصولها على نسبة من التصنيفات.
وعُقد أمس اجتماع في الخارجية، لتنقيح المسودة الأخيرة من أسماء السفراء، قبل أن يُناقش الملف اليوم في مجلس الوزراء. علماً أنّ مصادر وزارية في القوات اللبنانية قالت لـ«الأخبار» إنّ من «غير المحسوم أن تُبت التشكيلات الدبلوماسية اليوم لأن الوزراء لم يتسلموا الأسماء».
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر مطلعة على المباحثات لـ«الشرق الأوسط»
، إلى أنّ 11 سفيرا من أصل 44 موقعا شاغرا سيعينون من خارج السلك الدبلوماسي، محسوبين على «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» أي من الطائفتين السنية والمارونية، «كان هناك شبه إجماع على تبديد الخلافات وتجاوز المطالب والسباق من قبل الأحزاب، على أن تقر التعيينات الدبلوماسية اليوم إذا لم يحدث ما لم يكن في الحسبان».