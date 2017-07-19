آخر الوساطات يقودها أبناء عرسال

حزب الله يكثِّف انتشاره العسكري في الجرود

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LBCI News Lebanon

الاخبار". تتصاعد وتيرة الضغوط العسكرية والنفسية على مسلحي الجرود في عرسال، بالتوازي مع نشر حزب الله المزيد من المجموعات العسكرية في المنطقة المحيطة بمراكز تجمُّع المسلحين في الجانب السوري من الحدود، واستنفار إضافي أوسع لمنع أي محاولة من جانب المسلحين للفرار باتجاه الأراضي اللبنانية، بحسب ما ذكرت "".

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لكن حزب الله لم يوصد الأبواب نهائياً أمام المفاوضات مع المسلحين. والجديد في التفاوض،بحسب الاخبار، ليس اقتصار رسائل حزب الله عبر وسطاء سوريين، سواء من وجهاء المنطقة أو بعض المسلحين، بل هذه المرة من خلال شخصيات عرسالية تربطها علاقة قوية بالمسلحين، كالشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية»).