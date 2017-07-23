الرسالة الكويتية للبنان...المسؤولون الكويتيون ينتظرون جوابًا

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ذكرت صحيفة "الحياة" أن السفير الكويتي في بيروت لم يحصل على جواب واضح من وزير الخارجية جبران باسيل حين سلمه الرسالة التي وجهتها الكويت إلى الحكومة اللبنانية مطالبة إياها بإفادتها إزاء طلبها "ردع تصرفات حزب الله حيال أمنها واستقرارها".وبحسب الصحيفة فقد اكتفى باسيل بالحديث عن الحرص على العلاقات الجيدة مع الكويت وعلى أمنها.وأشارت "الحياة" الى أن الجانب الكويتي أوضح للجانب اللبناني أن الرسالة ليست مجرد عمل روتيني أو رفعاً للعتب، وأن المسؤولين الكويتيين ينتظرون جوابًا عملياً ورسمياً واضحاً. وهو ما حمل باسيل على القول إنه سيتشاور مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري في هذا الشأن.ولفتت الصحيفة ذاتها الى أن الحريري الذي كان التقى السفير القناعي في هذا الصدد، شدّد على تعاطفه مع الكويت وعلى أهمية العلاقة معها.