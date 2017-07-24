صحف اليوم 24 تموز 2017 - 00:45 24/07/2017 00:45:55 قضية اعتكاف القضاة..."اشتدي ازمة تنفرجي"

ماذا قال وزير العدل عن اعتكاف القضاة؟

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LBCI News Lebanon

اكد وزير العدل سليم جريصاتي لصحيفة "اللواء" ان "اعتكاف القضاة عن العمل بسبب احتجاجهم على ما طالهم في سلسلة الرتب والرواتب هوعلى طريق الحل، كذلك التشكيلات القضائية"، وقال:"نحن نعمل بإيجابية على الموضوعين، عملا بالمثل القائل: اشتدي ازمة تنفرجي." الإعلان