صحف اليوم
24 تموز 2017 - 00:45
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قضية اعتكاف القضاة..."اشتدي ازمة تنفرجي"

ماذا قال وزير العدل عن اعتكاف القضاة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سليم جريصاتي,ماذا قال وزير العدل عن اعتكاف القضاة؟
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قضية اعتكاف القضاة...&quot;اشتدي ازمة تنفرجي&quot;
اكد وزير العدل سليم جريصاتي لصحيفة "اللواء" ان "اعتكاف القضاة عن العمل بسبب احتجاجهم على ما طالهم في سلسلة الرتب والرواتب هوعلى طريق الحل، كذلك التشكيلات القضائية"، وقال:"نحن نعمل بإيجابية على الموضوعين، عملا بالمثل القائل: اشتدي ازمة تنفرجي." 
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