صحف اليوم
24 تموز 2017 - 23:21
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ثلاثة ملفات يحملها الحريري الى واشنطن

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ثلاثة ملفات يحملها الحريري الى واشنطن
أكدت مصادر الوفد اللبناني أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يحمل الى العاصمة الاميركية ثلاثة ملفات: الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومواجهة أعباء النزوح السوري، وتجنيب لبنان تداعيات فرضِ العقوبات على جهات لبنانية.

وكشفَت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ الحريري سيعرض على المسؤولين الاميركيين خطة استثمار رأسمالي أعدّها فريق عمل من خبراء واقتصاديين سيطلب على أساسها دعمَ واشنطن وضغطها على المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وتحمّل المسؤولية تجاهه في إيوائه هذا العددَ الهائلَ من النازحين، لأنّ البديل هو الفوضى التي تشكّل خطراً على انفلاش الأزمة وعبور النازحين نحو بلدان أخرى.
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